Ministrul Apararii: Armata detine echipamente militare vechi chiar si de 40 de ani. Achizitiile trebuie sa implice industria nationala

"Am discutat, astazi, la sediul MApN, cu operatorii de stat din industria nationala de aparare despre principalele probleme cu care se confrunta. Am analizat, totodata, cu managerii din acest sector economic, proiectele viitoare ale Armatei Romaniei care pot fi complementare cu industria nationala de aparare. Dorinta MApN este una clara: modernizarea tehnicii Armatei Romaniei trebuie sa se realizeze cu implicarea industriei nationale de aparare", a transmis Nicolae Ciuca.Dar pentru ca industria sa fie implicata in modernizarea tehnicii militare e nevoie ca aceasta sa isi modernizeze capacitatile de productie si sa se adapteze noilor tehnologii a mai transmis ministrul Nicolae Ciuca. El a admis ca Armata are echipamente militare vechi chiar si de patru decenii care trebuie inlocuite, iar aceste achizitii trebuie sa implice si industria de aparare."Pentru a fi dezvoltat acest deziderat, este necesar ca operatorii economici sa isi modernizeze capacitatile de productie si sa se adapteze totodata la noile tehnologii de care armatele au nevoie in secolul XXI. Avem echipamente militare vechi de 20, 30 sau chiar 40 de ani care trebuie inlocuite si aceste achizitii trebuie sa se realizeze cu implicarea industriei nationale de aparare, sector al economiei important pentru Armata Romaniei.Specialistii din cadrul MApN se vor consulta cu cei din industria de profil pentru a gasi solutii de dezvoltare dar mai ales pentru identificarea pe termen mediu si lung a echipamentelor care pot fi fabricate in tara de operatorii de stat din industria de aparare. In sustinerea acestui demers voi sustine dezvoltarea colaborarii in domeniul cercetarii si transferului de tehnologie catre industria nationala, inclusiv prin implicarea Agentiei de cercetare pentru Tehnica si Tehnologii Militare", a conchis Nicolae Ciuca.