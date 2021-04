Ciuca, despre arestarea fostului adjunct al Directiei Generale de Informatii a Apararii: "Toleranta absolut zero"

"Din momentul in care directorul Directiei Generale de Informatii a Armatei a identificat aceasta posibila infractiune, nu am tolerat absolut nimic, a fost o singura decizie - luati masurile necesare, astfel incat sa procedam in conformitate", a spus Ciuca, la TVR 1. Ministrul a adaugat ca, in momentul in care acest lucru i s-a raportat , "decizia a fost direct la Parchet, motiv pentru care s-a facut sesizarea la Parchetul Militar si sunt in derulare procedurile in conformitate cu legea". "Toleranta absolut zero, cum toleranta zero a fost si fata de ceea ce s-a intamplat la Focsani", a adaugat ministrul, referindu-se la situatia de la Spitalul Militar din Focsani, unde au fost vaccinate, potrivit lui, 153 de persoane care nu erau incluse in etapa a doua de vaccinare, care era in vigoare la acel moment.Fostul director adjunct al Directiei Generale de Informatii a Apararii, Iulian Cristian Gherghe, a fost arestat, sambata, pentru 30 de zile, fiind acuzat de delapidare, fals material, fals intelectual si uz de fals.