Componente pentru avioanele F-35, fabricate in Romania

Ambasadorul Israelului la Bucuresti a transmis, printr-un mesaj pe pagina personala de Facebook , ca "in ultimii 25 ani, Elbit a infiintat fabrici israeliene in Romania unde sunt angajati 700 de angajati"."Doar in ultimul an, anul crizei Coronavirus, numarul romanilor angajati de Elbit a crescut cu 100 de angajati, iar mana este inca legata", spune Excelenta Sa.Potrivit inaltului diplomat, tara noastra este al treilea cel mai mare centru al Elbit, o pozitie furuntasa pe care o ocupam dupa Israel si SUA. Si, in acest context, Elbit produce in Romania, la Bacau, componente folosite de aeronavele de generatia a V-a - F-35 , dar si componente ale avioanelor F-16."Romania este al treilea cel mai mare centru al Elbit dupa Israel si Statele Unite. In fabricile companiei din orasul Bacau se produc componente folosite in F-35, F-16 si multe altele. Tehnologia israeliana, productia locala si produsele companiei sunt exportate in tari din intreaga lume", a transmis David Saranga."Alaturi de sistemele pe care Elbit le-a prezentat astazi a fost si drona Hermes 450. Pe baza experientei bune, a lucratorilor de calitate si a mediului confortabil, liderii Elbit sunt interesati sa extinda productia in Romania in mai multe zone", a conchis ambasadorul Israelului in tara noastra.Potrivit publicatiei DefenseRomania.ro in toamna anului trecut, compania Elbit Systems a anuntat ca va deschide o linie de asamblare de drone in Romania dupa ce in mai 2020, Avioane Craiova, Romaero si Elbit Systems au semnat un memorandum de colaborare pentru a produce drone in Romania.Partile componente ale dronelor ar fi produse la Elmet Bacau (subsidiara Elbit Systems in Romania) si asamblate in totalitate in Romania. F-35 Lightning II , dezvoltat de gigantul Lockheed Martin, este cel mai scump program de armament din istoria militara a SUA, cu un cost total estimat la aproape 400 de miliarde de dolari pentru Pentagon si un obiectiv de aproape 2.500 de aparate care urmeaza sa fie produse in deceniile urmatoare.