Cutremurul din Marea Egee. Ministrul Apararii: Cei 8 militari romani aflati in Turcia si familiile acestora sunt in afara oricarui pericol

Intr-un mesaj postat pe Facebook , ministrul precizeaza ca a fost informat de faptul ca atat cei opt militari romani aflati in Turcia, la LANDCOM, cat si familiile acestora sunt in afara oricarui pericol."Am primit cu mare ingrijorare vestile despre cutremurul de astazi, din nordul Marii Egee, cu epicentrul aproape de Izmir, un mare oras din Turcia, unde este gazduit si un important comandament NATO. Suntem alaturi de locuitorii afectati de acest cataclism, din Turcia si din insulele grecesti din zona apropiata epicentrului.Transmit un mesaj de sustinere si de solidaritate omologilor mei din Turcia, Hulusi Akar, si din Grecia, Nikolaos Panagiotopoulos. Am fost informat ca atat cei opt militari romani aflati in Turcia, la LANDCOM, cat si familiile acestora sunt in afara oricarui pericol", a scris ministrul Apararii