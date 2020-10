Daniel Baluta, despre vizita in SUA a ministrilor Apararii si Economiei: "Pentru munca lor, tradusa in miliarde de euro pentru centrala de la Cernavoda si intarirea securitatii Romaniei, ii felicit si le multumesc!"

"Eficienta politicii se masoara in rezultate pentru oameni. Comunitatile asteapta de la cei alesi solutii, proiecte concrete care sa le faca viata mai buna. Pe scurt, cu totii trebuie sa arate ca se poate! Asta au facut ieri, in SUA, ministrii romani Nicolae Ciuca (Aparare) si Virgil Popescu (Economie). Pentru munca lor, tradusa in miliarde de euro pentru centrala de la Cernavoda si intarirea securitatii Romaniei, ii felicit si le multumesc!", a scris Baluta pe Facebook El afirma ca acesta este drumul pe care Romania trebuie sa continue sa mearga, apreciind ca parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii ne poate oferi stabilitatea si predictibilitatea de care societatea are nevoie."Asa cum a aratat deja, Sectorul 4 al Capitalei nu va sta nepasator in fata acestei imense oportunitati de dezvoltare economica si vom gasi acele proiecte romano-americane care sa consolideze comunitatea de business din zona de sud a Bucurestiului. Pentru ca, in fond, acest lucru va insemna investitii, salarii bine platite, adica o viata mai buna pentru cei ce muncesc, iubesc si traiesc in sectorul 4", conchide Daniel Baluta, care a obtinut un mou mandat la Primaria Sectorului 4 dupa alegerile din 27 septembrie.