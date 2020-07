Klaus Iohannis participa la inaugurarea unui nou comandament NATO in localitate Cincu

Exercitiul, la care au participat aproximativ 1.000 de militari si peste 200 mijloace tehnice, are ca scop perfectionarea procesului de integrare a capabilitatilor militare pentru executarea sincronizata a unor actiuni complexe. Exercitiul isi propune, totodata, verificarea starii de operativitate a structurilor din subordine, fara parcurgerea etapelor de planificare obisnuite pentru organizarea unui exercitiu la acest nivel, si urmareste ca, in termen de cinci zile de la notificare, structurile din subordine sa fie in masura sa-si demonstreze capacitatea de lupta in context interarme, multi-domeniu si intrunit, precizeaza Ministerul Apararii.