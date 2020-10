Masuri suplimentare dispuse de MApN pentru sprijinirea sistemului medical: locuri pentru pacientii Covid la spitalele din Sibiu si Iasi

Astfel, Spitalul Militar de Urgenta "Dr. Alexandru Augustin" din Sibiu devine unitate medicala de suport COVID-19, cu o capacitate de 11 paturi."Incepand cu seara zilei de sambata, 31 octombrie, unitatea spitaliceasca militara din Sibiu va prelua pacienti pozitivi la infectia cu SARS-CoV-2, avand destinate in acest sens sase paturi pentru pacientii cu forme medii si cinci paturi ATI, pentru formele severe si grave. Pacientii vor fi directionati la unitatea medicala militara de Spitalul Judetean Sibiu", a transmis, sambata, MApN.De asemenea, incepand cu duminica, 1 noiembrie, ora 12.00, Sectia "COVID-19" a Spitalului Clinic Militar de Urgenta din Iasi isi va mari capacitatea de la 16 la 30 de paturi pentru tratarea pacientilor cu forme medii, care necesita suport de oxigen.In plus, Institutul Medico-Militar (IMM) va sprijini Directiile de Sanatate Publica ale Municipiului Bucuresti si judetului Mures pe doua linii de efort.Studenti din anii 2 si 3 ai IMM isi vor desfasura in mod voluntar activitatea, incepand cu 2 noiembrie, in cadrul call-center-urilor operationalizate de cele doua DSP, pentru desfasurarea anchetelor epidemiologice. Repartizarea studentilor voluntari catre cele doua DSP se va face pe baza nevoilor zilnice de suplimentare a personalului.Tot pe baza de voluntariat, 62 de studenti din anii 4, 5 si 6 de la IMM Bucuresti si 17 de la IMM Targu Mures s-au inscris pentru a-si desfasura activitatea in spitalele militare din tara, in facilitatile de tratare sau suport COVID-19 sau in cele ATI. Repartizarea studentilor se va face, de asemenea, in functie de nevoile unitatilor medicale.