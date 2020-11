Ministrul Apararii: "Analizam posibilitatea achizitiei in perioada imediat urmatoare a unei noi escadrile de avioane"

"Cu certitudine, analizam posibilitatea achizitiei in perioada imediat urmatoare a inca unei escadrile si, in functie de posibilitatea pe care o putem identifica la cei care doresc sa vanda aceste aeronave, vom demara cat se poate de repede acest proces de achizitie. Un lucru este cat se poate de cert, indiferent de unde vom achizitiona aceste aeronave, ele trebuie sa fie interoperabile cu cele pe care noi le avem deja", a precizat Ciuca, intr-o declaratie de presa, sustinuta impreuna cu omologul sau portughez, Joao Titterington Gomes Cravinho, aflat in vizita oficiala in Romania.El a adaugat ca, in acest moment, se afla in procesul de finalizare a operationalizarii primei escadrile de F16."In acest moment, suntem in procesul de finalizare a operationalizarii primei escadrile de F16, ministrul Cravinho a mentionat faptul ca anul viitor va fi receptionata si cea de-a 17-a aeronava. In continuare, urmeaza ca partea de a declara capabilitate finala, operationala, sa se intample in momentul in care toate aeronavele vor trece prin procesul de modernizare si upgradare. Ca atare, concomitent cu acest proces sunt in analiza posibilitatile si oportunitatile prin care sa continuam acest proces de dotare a fortelor aeriene romane cu avioane F16", a subliniat Nicolae Ciuca.Cat priveste avioanele MIG-21, ministrul roman al Aparari a mentionat ca acestea "sunt mentinute in viata" pentru ca este nevoie de ele pentru apararea spatiului aerian."Avem nevoie de aceasta capabilitate, avem nevoie de acoperi intreg spectrul de misiuni ale fortelor aeriene romane pentru apararea spatiului aerian. Ca atare, folosesc acest prilej pentru a le multumi pilotilor din fortele aeriene romane si tehnicienilor, pentru eforturile pe care le fac, astfel incat sa poata sa mentina in stare de operabilitate avioanele MIG-21", a punctat Ciuca.