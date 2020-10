Ministrul Apararii cere partenerilor de la Washington sa coopereze pentru transferul de tehnologie pentru mentenanta si producerea echipamentelor militare in Romania

Conform unui comunicat remis, sambata, de MApN, oficialul roman a evidentiat includerea Romaniei in Risk Assessed Payment Schedule, respectiv in mecanismul financiar "dependable undertaking single case", care va facilita lansarea contractelor multianuale multiple."A fost subliniat angajamentul Romaniei in programele de dezvoltare si inovare, respectiv interesul pentru implicarea industriei nationale de aparare in dezvoltarea cooperarii cu parteneri externi. In context, ministrul Ciuca a reafirmat angajamentul tarii noastre pentru alocarea a 2 la suta din PIB pentru aparare si pentru realizarea unor capabilitati militare robuste, care sa raspunda cerintelor de securitate nationala, in linie cu standardele NATO", se arata in comunicatul citat.Programul vizitei a cuprins, de asemenea, intrevederi cu reprezentanti ai companiilor Lockeed Martin, Raytheon, Bell si Boeing , specializate in productia de echipamente si tehnica militara."Ministrul apararii nationale a subliniat importanta cooperarii intre companiile americane si operatorii din industria nationala de aparare din Romania, in vederea asigurarii securitatii aprovizionarii si a transferului de tehnologie pentru mentenanta si producerea echipamentelor militare in tara noastra.De asemenea, a evidentiat potentialul pe care Romania il are in domenii-cheie pentru dezvoltarea noilor echipamente militare precum cyber si tehnologia informatiei si a punctat disponibilitatea MApN de a sprijini programe comune de cercetare, dezvoltare si inovare in domeniul tehnologiilor militare de inalta performanta, interoperabile la nivel aliat", a precizat sursa citata.La intalniri au participat generalul-locotenent Daniel Petrescu, seful Statului Major al Apararii, si Simona Cojocaru, secretar de stat si sef al Departamentului pentru Politica de Aparare, Planificare si Relatii Internationale, a mentionat sursa citata.