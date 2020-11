Ministrul Apararii: Nimeni nu se atinge de drepturile militarilor; cel putin, nu pe mandatul meu

"Nimeni nu se atinge de drepturile militarilor. Cel putin, nu pe mandatul meu. Armata trebuie sa ramana intotdeauna in afara jocului politic. Incepe campania electorala si acest aspect este cu atat mai important. De aceea, ii rog pe toti cei care vor intra in curand in campanie sa nu amestece armata in strategiile lor", a scris Ciuca, joi seara, pe pagina sa de Facebook Campania electorala pentru alegerile parlamentare din acest an incepe vineri.