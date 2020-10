Ministrul Ciuca le-a cerut militarilor testarea amanuntita a Piranha V, in conditii similare operatiunilor reale

Despre Piranha V

La sediile Comandamentului Brigazii Multinationale din Sud-Estul Europei si al Batalionului 26 Infanterie "Neagoe Basarab", ministrul apararii a fost informat despre lucrarile de modernizare a infrastructurilor ambelor cazarmi, scrie DefenseRomania.ro Totodata, potrivit MApN, la Batalionul 26 Infanterie "Neagoe Basarab", Nicolae Ciuca s-a intalnit cu specialistii militari implicati in procedura de receptie a primului lot de transportoare blindate pentru trupe Piranha V."Ministrul apararii nationale a aflat de la "Scorpionii Rosii" care este stadiul evaluarii si le-a cerut din nou militarilor ca procedurile pentru receptia noilor blindate sa fie respectate intocmai si toate transportoarele sa fie testate amanuntit, in conditii similare cu cele impuse de conditile reale ale mediului operational", informeaza sursa citata, intr-un comunicat emis de presa.La Colegiul Militar National "Tudor Vladimirescu", ministrul apararii nationale a vizitat santierul unde se construiesc noile facilitati ale institutiei de invatamant, a discutat cu conducerea colegiului si s-a intalnit cu cativa elevi din clasa a noua, pentru a afla care sunt problemele cu care se confrunta acestia si daca s-au adaptat cerintelor de desfasurare a programului de invatamant in mediul online.Amintim ca in cursul saptamanii trecute primul lot de transportoare blindate 8x8 Piranha V a ajuns la Scorpionii Rosii - militarii Batalionului 26 Infanterie, Craiova.In total, Armata romana va avea 227 de transportoare blindate, in valoare de 868 de milioane de euro.In acest sens e de precizat si faptul ca General Dynamics a platit deja 8,5 milioane de euro pentru ca a intarziat cu aproape un an livrarea primului lot. Initial, blindatele aveau probleme cu turela de 30 de mm si cu sistemul de comunicatii.Piranha 5 este un blindat cu o greutate de 30 de tone, care poate transporta 3 membri ai echipajului si 8 soldati. Poate fi configurat pe sasiuri 8x8 si 4x4. Are un motor diesel MTU 6V199 de 586 CP si 2.200 Nm.Piranha 5 poate rula cu o viteza maxima de 100 de km/h si are autonomie de 1.000 de km. Transportorul blindat poate urca rampe cu inclinatie de 60% si poate sa treaca prin santuri cu o adancime maxima de 1,5 metri.Transportoarele Piranha 5 care ar urma sa indeplineasca rolul de vehicul de lupta sunt echipate cu turele cu un tun de 30 de mm si mitraliera calibru 7,62 mm. Cele care vor avea rol de punct mobil de comanda vor avea o o turela cu mitraliera cal. 12,7 mm.