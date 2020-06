Ministrul Nicolae Ciuca, prezent la Reuniunea ministeriala NATO, avand ca tema criza generata de COVID-19

Ziare.

Potrivit sursei citate, la reuniune au participat Inaltul Reprezentat pentru afaceri externe si politica de securitate si vicepresedinte al Comisiei Europene, Josep Borrell Fontelles, precum si ministrii apararii din Finlanda, Suedia si Australia, evenimentul desfasurandu-se in sistem videoconferinta."Dezbaterile ministeriale au evidentiat rolul important jucat de NATO in sprijinul aliatilor si partenerilor pentru contracararea pandemiei, prin actiuni specifice cum sunt: zborurile pentru transportul echipamentelor esentiale, operationalizarea spitalelor de campanie si sprijinirea eforturilor autoritatilor civile. In context, ministrii apararii au aprobat planul de operatii care defineste modul de raspuns al Aliantei in cazul unui potential nou val de COVID-19, inclusiv prin crearea unor capacitati de depozitare a echipamentelor medicale si operationalizarea unui Fond pentru finantarea eforturilor aliate in domeniu. Astfel, ministrul Ciuca a prezentat disponibilitatea tarii noastre de a pune la dispozitia Aliantei o facilitate de depozitare a materialelor sanitare din rezerva NATO, ca o contributie concreta la Planul aliat de raspuns la pandemia curenta", se precizeaza in comunicatul MApN.Oficialul roman a evidentiat eforturile MApN intreprinse la nivel national, in sprijinul limitarii raspandirii virusului si a protejarii populatiei si fortelor armate."Totodata, s-a agreat consolidarea masurilor existente in domeniul rezilientei si pregatirii civile si utilizarea mecanismelor si capabilitatilor NATO pentru gestionarea efectelor pandemiei, cu accent pe sectoare cum sunt energie, transport , infrastructura critica, telecomunicatii si sisteme de sanatate. Au fost subliniate nevoia de intensificare a coordonarii inter-aliate in procesul de eliminare a efectelor pandemiei si importanta contracararii campaniilor de dezinformare si de propaganda lansate de unii actori impotriva NATO", se mai arata in comunicatul transmis de MApN.