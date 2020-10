Ministrul Nicolae Ciuca, vizita oficiala in Statele Unite ale Americii

Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane? Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

Ministrul apararii va avea o serie de intalniri cu inalti oficiali ai Departamentului Apararii SUA si va depune o coroana de flori la Mormantul Ostasului Necunoscut din Cimitirul Militar National Arlington."Vom avea mai multe intalniri la Washington, D.C. cu inalti oficiali americani in care vom aborda preocuparile noastre legate de evolutiile din domeniul securitatii in regiunea Marii Negre, si, in context, necesitatea unei abordari coerente si consistente a posturii de aparare si descurajare in flancul estic al Aliantei Nord-Atlantice. Vom reafirma angajamentul Romaniei de a continua pe directia dezvoltarii capacitatii sale de aparare prin programe de instruire si de inzestrare cu sisteme de armament si echipamente performante si vom discuta despre modalitatile de consolidare a Parteneriatului strategic cu SUA", a declarat ministrul Nicolae-Ionel Ciuca.Ministrul apararii nationale este insotit in vizita oficiala din SUA de seful Statului Major al Apararii, generalul-locotenent Daniel Petrescu si de Simona Cojocaru, secretarul de stat si sef al Departamentului pentru Politica de Aparare, Planificare si Relatii Internationale, se arata intr-un comunicat al MApN.