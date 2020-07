Ministrul Apararii s-a intalnit cu vicepresedintele pentru Europa Centrala si de Est al Lockheed Martin pentru a discuta despre inzestrarea Armatei

Potrivit MApN, au fost abordate subiecte referitoare la stadiul implementarii programelor de inzestrare aflate in derulare cu aceasta companie, precum si cele aflate in etapa de operare si suport precum avionul multirol F-16, sistemele sol-aer PATRIOT, lansatorul multiplu de rachete cu bataie mare - HIMARS, radarele de mare distanta sau radare pentru supraveghere la inaltimi mici si medii."Ministrul Ciuca a subliniat importanta cooperarii dintre compania Lockheed Martin si operatorii din industria de aparare din Romania, in vederea asigurarii securitatii aprovizionarii si a transferului de tehnologie pentru mentenanta si producerea echipamentelor militare in tara noastra. De asemenea, a evidentiat potentialul pe care Romania il are in domenii-cheie pentru dezvoltarea noilor echipamente militare precum tehnologia informatiei si a punctat disponibilitatea MApN de a sprijini programe comune de cercetare si dezvoltare in domeniul tehnologiilor militare de inalta performanta", a transmis MApN.