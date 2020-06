Parlamentul a adoptat o hotarare privind infiintarea Comandamentului Corpului Multinational de Sud-Est. Ciuca: "Va contribui la intarirea posturii de descurajare si aparare a flancului estic al NATO"

Ziare.

com

"Parlamentul Romaniei a adoptat joi, 18 iunie, in sedinta comuna a Senatului si Camerei Deputatilor, Hotararea pentru infiintarea Comandamentului Corpului Multinational de Sud-Est (Headquarters Multinational Corps South-East - HQ MNC-SE) in garnizoana Sibiu, cu dislocare temporara in garnizoana Bucuresti", arata Ministerul Apararii Nationale (MApN), intr-un comunicat de presa.Hotararea de infiintare a comandamentului a fost adoptata in urma propunerii presedintelui Romaniei, la solicitarea Ministerului Apararii Nationale si cu avizul Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, in conformitate cu prevederile Legii nr.291/2007 privind intrarea, stationarea, desfasurarea de operatiuni sau tranzitul fortelor armate straine pe teritoriul Romaniei, actualizata.Potrivit MApN, in contextul modificarii radicale a mediului international de securitate si in baza angajamentelor internationale asumate de Romania, tara noastra a prezentat o oferta de constituire pe teritoriul national a unei capabilitati multinationale de comanda si control in domeniul terestru - HQ MNC-SE, care va fi pusa la dispozitia NATO, ca element integrator al planurilor nationale si aliate de aparare."Initiativa Romaniei a fost apreciata la nivelul NATO si acceptata de aliati, reliefand astfel importanta strategica a regiunii Marii Negre pentru securitatea spatiului euroatlantic si necesitatea cresterii prezentei aliate inaintate in aceasta regiune. Comandamentul Corpului Multinational de Sud-Est va contribui la intarirea posturii de descurajare si aparare a flancului estic al NATO si va conferi coerenta lantului de comanda si control in plan regional", a declarat ministrul Apararii, Nicolae-Ionel Ciuca.MNC-SE va avea statut de comandament militar international, subordonat unui comandament aliat, in afara structurii nationale de comanda si control.In ceea ce priveste organizarea, functionarea, incadrarea cu personal si alte detalii necesare indeplinirii misiunii MNC-SE, acestea vor fi stabilite prin intelegeri incheiate de catre MApN cu autoritatile militare ale NATO si statele aliate participante, iar dislocarea Comandamentului la misiuni in afara teritoriului statului roman se va executa la ordinul autoritatilor militare ale NATO.