Romania a primit din partea SUA statutul "Dependable Undertaking". Ce avantaje apar de acum inainte in relatiile comerciale militare

Pe timpul intalnirii, oficialul american l-a informat pe ministrul apararii nationale despre faptul ca Romania a primit, din partea Statelor Unite ale Americii, statutul "Dependable Undertaking" (DU), arata un comunicat de presa al MApN.Obtinerea acestui statut va permite, de acum inainte, incheierea contractelor de achizitii de echipamente militare fara a mai fi nevoie de vreun avans, derularea programelor guvern la guvern de tip LOA (Letters of Offer and Acceptance) fiind posibila prin programarea trimestriala a platilor pe intreaga perioada de derulare a acestora."Inscrierea Romaniei in randul tarilor care beneficiaza de statutul Dependable Undertaking in programele derulate cu Guvernul SUA vine ca o recunoastere a seriozitatii cu care am tratat contractele de tip LOA pentru inzestrarea Armatei Romaniei si are o valoare intrinseca deosebita, si anume recunoasterea statutului de partener de incredere. Esalonarea platilor pentru angajamentele viitoare va facilita atingerea obiectivelor pe care ni le-am propus pe linia dotarii cu echipamente performante si, implicit, va creste gradul de securitate al Romaniei", a subliniat ministrul Ciuca.De asemenea, pe timpul intalnirii, cei doi oficiali au trecut in revista programele de cooperare tehnico-militara dezvoltate in parteneriat, ministrul roman reafirmand angajamentul tarii noastre pentru alocarea bugetara de doi la suta din Produsul Intern Brut pentru aparare, din care cel putin 20% pentru echipamente majore si pentru respectarea calendarelor de implementare a programelor esentiale de inzestrare.Intalnirea cu directorul Agentiei pentru Cooperare in Domeniul Apararii si Securitatii este o continuare a dialogului inceput in luna octombrie 2020, la Washington DC, cu ocazia vizitei oficiale a ministrului apararii nationale in Statele Unite ale Americii.