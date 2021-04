Trei cercetatori CNSAS ii cer ministrului Apararii sa predea arhiva cu documente care au apartinut Securitatii: "Pagini dureroase si infame din istoria regimului totalitar sunt excluse circuitului civil"

"Predarea dosarelor Securitatii aflate in posesia M.Ap.N. dar, si a documentelor din fondurile Comitetului Central al P.C.R. (Sectia pentru Probleme Militare si Justitie) catre A.N.R., facilitand, astfel, cercetarea istorica, indeplinirea legii si documentarea cauzelor penale in dosarele istorice, inainte de a fi o datorie de onoare, este - in primul rand - o obligatie legala", se sustine in textul scrisorii Potrivit semnatarilor, documentele in cauza "implica fonduri preluate din arhivele tuturor directiilor centrale ale D.S.S. dar si de la fostele Inspectorate judetene ale M.I. incepand din decembrie 1989 pana cel putin in prima parte a anului 1990. Depozite intregi de arhiva au fost preluate atunci preferential de M.Ap.N., din care doar o mica parte au fost predate la C.N.S.A.S".Textul integral al scrisorii deschise publicate sambata de cei trei semnatari pe paginile lor de Facebook "Scrisoare deschisa adresata ministrului Apararii NationaleDomnului Nicolae-Ionel CIUCAStatul roman a decis, prin legea de functionare a C.N.S.A.S., ca toate documentele fostei Securitati trebuie sa fie predate Consiliului.Detinerea impotriva legii si in secret a acestor dosare prejudiciaza nu numai procesul de decomunizare si deconspirarea Securitatii. Ea obstructioneaza justitia in mod inechivoc, incalcand drepturile fundamentale ale victimelor si ale urmasilor acestora. Dreptatea restitutiva garantata prin legea de functionare a C.N.S.A.S., care stabileste drepturi esentiale pentru victime sau rudele celor care nu mai sunt, este imposibila acum - intr-o semnificativa proportie - din cauza indeciziei ministerului pe care-l conduceti. Pentru arhivele Securitatii pe care le detineti, drepturile de acces la propriul dosar, cel al stabilirii calitatii de lucrator si colaborator pentru cei care au incalcat drepturile si libertatile fundamentale ale omului nu pot fi, pur si simplu, exercitate. Speram, domnule ministru, ca realizati gravitatea acestei situatii . Nu doar un mandat de vointa al statului roman este ignorat dar - mai presus de orice - drepturile acordate cetatenilor de a-si cunoaste, studia si clarifica identitatea unei intregi infrastructuri a raului, au fost incalcate. Ascunzand memoria represiunii, domnule ministru, deveniti complice cu raul.Prin gestul continuu si ilegal al ministerului pe care-l conduceti, pagini dureroase si infame din istoria principalului actor represiv al regimului totalitar sunt excluse circuitului civil, dezbaterii democratice si infaptuirii juridice a dreptatii. Ati antrenat, prin lipsa dumneavoastra de vointa, un lung sir de consecinte nefaste. Un trecut odios a fost ascuns privirii victimelor, potentialele actiuni in instanta reglementate de lege au fost anulate inainte de a fi putut sa existe, vointa insasi a statului privind decomunizarea prin deschiderea arhivelor represive a fost scandalos incalcata.Faptul ca M.Ap.N. a trimis, selectiv si parcimonios, anumite fonduri arhivistice catre C.N.S.A.S. de-a lungul timpului, domnule ministru, nu modifica natura lipsei de vointa in restituirea in integrum a arhivelor capturate in contextul Revolutiei romane. Indeplinirea unei parti dintr-o obligatie legala nu poate fi interpretata ca o acoperire si asumare a obligatiei ca atare. Cultura omisiunii, a selectivitatii lipsite de criterii transparente, a tacerii arogante a marcat si marcheaza dinamica culturii institutionale in Romania, afectand, in opinia noastra, fundamentul increderii publice, esential pentru o societate democratica. Suntem cu totul in asentimentul dumneavoastra atunci cand , "in numele celor peste 1.000 de oameni cazuti din sete de libertate, dintre care peste un sfert au fost militari si salariati civili din Ministerul Apararii Nationale", v-ati asumati recent "datoria morala de a aduce lumina in toate ungherele umbrite sau intunecate care mai exista in legatura cu evenimentele de atunci".Datoria de care aminteati in declaratia din 17 decembrie 2020 ne asteptam sa fie probata printr-un gest lipsit de ambiguitate si clarificator: predarea neintarziata a tuturor documentelor pe care Armata le-a preluat de la Securitatea comunista.Alte institutii ale statului roman au facut, inclusiv recent, pasi importanti in finalizarea restituirii arhivelor represive. Este timpul ca si propria dumneavoastra institutie sa se conformeze cadrului legal. Predarea dosarelor Securitatii aflate in posesia M.Ap.N. dar si a documentelor din fondurile Comitetului Central al P.C.R. (Sectia pentru Probleme Militare si Justitie) catre A.N.R., facilitand, astfel, cercetarea istorica, indeplinirea legii si documentarea cauzelor penale in dosarele istorice, inainte de a fi o datorie de onoare, este - in primul rand - o obligatie legala. Ne intrebam, nefiind nici emitentul acestor documente si nefiind nici cel care sa le fi acordat vreun grad de clasificare, in ce baza legala le detine Ministerul dumneavoastra, si prin ce modalitate le-a "clasificat"?Documentele despre care vorbim implica fonduri preluate din arhivele tuturor directiilor centrale ale D.S.S. dar si de la fostele Inspectorate judetene ale M.I. incepand din decembrie 1989 pana cel putin in prima parte a anului 1990. Depozite intregi de arhiva au fost preluate atunci preferential de M.Ap.N., din care doar o mica parte au fost predate la C.N.S.A.S. In aceeasi situatie sunt, spre exemplu, si fisetele de lucru ale ofiterilor din conducerea Securitatii continand documente esentiale din zilele Revolutiei, aflate acum tot in arhivele ministerului pe care-l conduceti.Existenta acestor fonduri a mai fost contestata in trecut de succesivele conduceri ale M.Ap.N., pentru ca ulterior adevarul sa iasa la iveala. Documente doveditoare aflate in arhivele C.N.S.A.S. si multiplele relatii institutionale dovedesc, fara putinta de tagada, ca arhivele care fac obiectul scrisorii de fata se afla acum "in conservare" la Ministerului Apararii. In ciuda mai multor adrese schimbate intre C.N.S.A.S. si M.Ap.N. sau a unor intalniri inter-institutionale care au avut loc, ministerul pe care-l conduceti refuza transparentizarea demersului, accesul nemijlocit la inventarele fondurilor detinute si rapida demarare a procesului predarii. Ne intrebam si va intrebam: timpul indiferentei, al uitarii, al digresiunilor sau al ignorarii deliberate a legii, de partea cui curge? Implicati cu totii in ecuatia consolidarii democratiei, cum credeti ca vor interpreta cetatenii in slujba carora sunteti si partenerii euro-atlantici, tehnicile derobatorii si lipsa vointei in acoperirea unui mandat legal?Domnule ministru, in fata legii, precum semnatarii acestei scrisori deschise, suntem cu totii egali. A pretinde, subreptice, ca ar exista motive intemeiate care sa justifice un fapt scandalos, si anume ca ministerul pe care-l conduceti continua sa blocheze predarea arhivelor Securitatii, predare instituita ca o obligatie legala a statului roman, este pur si simplu inacceptabil. Ascunderea unei istorii scandaloase si nedemne este o sfidare. Prin natura esentialmente represiva a institutiei care le-a creat, fondurile de arhiva care fac obiectul scrisorii de fata au un statut exceptional. Ignorarea, cenzurarea, predarea selectiva, intarzierea unui dialog transparent cu institutia responsabila sa le primeasca, lipsa dialogului onest cu societatea genereaza continuu frustrare, consolidand sentimentul impunitatii.Pentru ca daca o institutie fundamentala a statului roman (M.Ap.N.) refuza sa restituie C.N.S.A.S., in baza unei obligatii legale indeniabile, toate documentele preluate de la Securitate, o intreaga infrastructura a drepturilor si libertatilor fundamentale este incalcata. A face imposibila condamnarea unui lucrator al Securitatii pentru incalcarea drepturilor omului este la randu-i, o forma de incalcare a acestora. Captivitatea rusinoasa a acestor fonduri arhivistice in 2021, dincolo de posibilitatea de a le cerceta si investiga, afecteaza ceea ce speram ca este si pentru dumneavoastra fundamentul parteneriatului euro-atlantic: valorile lumii libere si cultura statului de drept. Refuzam sa credem ca, la doua decenii de la stabilirea obligatiei legale de predare catre C.N.S.A.S. a tuturor documentelor fostei Securitati, Armata romana ascunde cu buna stiinta un trecut criminal.Tacerea ministerului pe care-l conduceti, in mod fatal si previzibil, a fost public receptata ca o forma a complicitatii. Dincolo de nerespectarea continua a legii, sta lipsa de loialitate fata de dezideratele societatii si fata de ordinea de drept.Va transmitem in final, domnule ministru, ca asteptam din partea dumneavoastra o decizie urgenta de restituire a tuturor documentelor apartinand fostei Securitati.3 aprilie 2021Mihai DemetriadeMadalin HodorAndrei Ursu"