Ministrul Apararii spune ca pensia si varsta de pensionare nu se modifica la militari

Ciuca a spus ca, in momentul de fata, nu se pune problema modificarii pensiilor militarilor, si a dat garantii ca nu va creste varsta de pensionare a cadrelor militare."De la Alexandru Ioan Cuza incoace militarii au beneficiat de pensie militara de stat, ca o masura compensatorie pentru tot ceea ce inseamna privarea de anumite drepturi si libertati democratice, pentru tot cceea ce inseamna sacrificiul si disponibilitatea militarilor de a servi tara indiferent de conditii si de misiune, si, in acest sens, apreciez si sprijinul politic pentru ca pensiile militare sa nu intre in categoria pensiilor speciale. Si nu vorbesc doar despre pensiile militarilor din Ministerul Apararii Nationale, ci vorbesc despre pensiile tuturor celor ce fac parte din sistemul national de aparare si siguranta nationala", a spus ministrul Apararii , intr-o interventie la Antena 3.Ciuca a insistat asupra dificultatilor pe care le-ar putea genera cresterea varstei de pensionare la militari."Sa se gandeasca cineva, sa faca un exercitiu de imaginatie si sa vada undeva un batalion cu militari intre 55 si 60 de ani. Noi nu avem numai functii birocratice si administrative, sunt si din acelea, dar sunt putine. Armata se caracterizeaza prin dinamism, prin stare de operativitate, prin energie , prin forta", a mai declarat ministrul Apararii.