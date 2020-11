VIDEO Crucea de pe platoul Caraiman a fost resfintita in cadrul unei ceremonii religioase la care a participat ministrul Apararii

"Reusim sa resfintim crucea de pe muntele Caraiman, cruce care a fost inaltata pentru a cinsti memoria militarilor romani cazuti in Primul Razboi Mondial, aici pe Valea Prahovei, pentru ca initiativa a apartinut Consiliului Local din Busteni si au vrut ca prin gestul dumnealor sa lase pilda generatiilor viitoare sacrificiul celor aproape 30.000 de soldati romani care si-au pierdut viata pentru apararea tarii", a declarat, luni, ministrul Nicolae Ciuca.El a precizat ca efortul de a finaliza acest proiect inaintea zilei Nationale nu reprezinta altceva decat o datorie de onoare pentru a duce mai departe simtul datoriei si pilda jertfei soldatilor din Primul Razboi Mondial."Am demarat formalitatile, in septembrie 2018 ne-am apucat de treaba, trebuia sa fie finalizat anul viitor, in iunie, dar pentru a nu lasa sa treaca 100 de ani de cand s-a formalizat Marea Unire, am facut tot ce ne-a stat in putinta astfel incat inainte de Ziua Nationala, astazi, de Ziua Sfantului Andrei, sa reusim sa avem finalizate lucrarile, sa avem acest eveniment si, de asemenea, sa avem onoarea sa resfintim monumentul", a mai spus Ciuca.Ceremonia militara si religioasa a fost organizata, in prezenta unui sobor de preoti, a mai multor oficiali, militari din toate unitatile de vanatori de munte ale Armatei Romaniei, precum si a primarului orasului Busteni, Mircea Corbu, cu ocazia finalizarii, cu opt luni inainte de termenul prevazut, a lucrarilor de restaurare si reabilitare a monumentului istoric.Lucrarile de reabilitare a "Crucii comemorative a Eroilor romani din Primul Razboi Mondial", monument istoric situat in Muntii Bucegi, la altitudinea de 2.291 m, in apropiere de Varful Caraiman, au fost contractate de Ministerul Aparari Nationale, in calitate de administrator legal al monumentului.Lucrarile executate au constat in sablarea tronsoanelor metalice, a soclului si platformei de acces la monument si acoperirea anticoroziva a intregii structuri metalice. De asemenea, au fost finalizate amenajarile interioare, au fost montate lampile electrice si instalatiile interioare de iluminat si a fost realizata instalatia de ventilatie in subsol.Pe 14 septembrie, de sarbatoarea Sfintei Cruci, luminile au fost aprinse pentru prima data pe Cruce dupa inceperea lucrarilor de restaurare. A fost, de asemenea, amenajat un spatiu tehnic in care au fost amplasate bazine de colectare a apei de ploaie si un generator ce va permite mentinerea unei temperaturi constante in cele doua camere unde au fost amenajate sali de expozitii. Astfel, la etaj, prin imagini, este rememorata constructia monumentului, ce a inceput in urma cu 92 de ani, iar la parter este amenajata o expozitie dedicata Primului Razboi Mondial, eroilor neamului si bataliilor de pe Valea Prahovei.Conform MApN, obiectivul general al proiectului a fost promovarea istoriei si identitatii nationale prin conservarea, protejarea si valorificarea unui monument cultural si istoric de referinta pentru Romania - Crucea comemorativa a Eroilor romani din Primul Razboi Mondial. Obiectivele specifice au vizat, pe de o parte, restaurarea, reabilitarea, conservarea monumentului si amenajarea unui spatiu expozitional in cadrul monumentului si, pe de alta parte, cresterea numarului de vizitatori la monument cu minim 6%, in primul an dupa finalizarea lucrarilor.Activitatea administrativa s-a desfasurat pe parcursul a doi ani, 2016 - 2018, interval in care s-au desfasurat procedurile legale privind transferul Crucii Caraiman de la orasul Busteni la MApN, intocmirea documentatiilor tehnice, intocmirea si depunerea cererii de finantare pe fonduri europene, semnarea contractului de finantare, atribuirea prin licitatie a contractului de lucrari, obtinerea avizelor legale pentru fiecare etapa. Ulterior parcurgerii numerosilor pasi procedurali, in toamna anului 2018 a fost semnat contractul de lucrari de restaurare, reabilitare si conservare a Crucii Caraiman si de amenajare a spatiului expozitional din cadrul acesteia, precizeaza MApN.Lucrarile propriu-zise de restaurare a monumentului s-au desfasurat pe parcursul a 11 luni, preponderent in perioada calda, astfel: o luna in anul 2018, 5 luni in anul 2019 (iulie - noiembrie 2019), 5 luni in anul 2020 (iulie - noiembrie 2020).Proiectul a fost cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Regional 2014 - 2020, Axa prioritara 5, Prioritatea de investitii 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural.Valoarea proiectului a fost de 19.159.031,29 lei, dintre care 15.946.043,78 lei reprezinta finantare din fonduri europene, iar 3.212.987,51 este valoarea cofinantarii proprii pentru cheltuieli eligibile si neeligibile. Proiectul a fost implementat de Secretariatul general al Ministerului Apararii Nationale, cu sprijinul Directiei domenii si infrastructuri, mai arata Ministerul Apararii.