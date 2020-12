VIDEO Nicolae Ciuca, intrebat daca doreste sa faca parte din noul Guvern: "Imi voi face datoria pana la capat"

"Nu eu stabilesc. Imi doresc sa imi fac treaba in continuare", a afirmat Nicolae Ciuca despre includerea sa in noul Cabinet.Fiind intrebat daca si-ar fi dorit functia de premier si despre negocierile politice purtate de PNL in aceasta perioada in vederea formarii unei majoritati parlamentare care sa voteze noul Guvern, seful interimar al Executivului a spus: "V-am zis despre ce e vorba: mi-am dorit sa-mi fac datoria si mi-o voi face in continuare, pana la capat".Premierul interimar a facut declaratiile la plecarea de la un eveniment privind combaterea traficului de persoane organizat de Ambasada SUA in Romania.