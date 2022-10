Nicolae Ciucă, declarații de la Bruxelles: ”Am cerut NATO să monitorizeze atent situația de la Marea Neagră”

Nicolae Ciucă, premierul României, a mers într-o vizită la Bruxelles miercuri, 26 octombrie, unde a discutat atât cu Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, cât și cu Jens Stoltenberg, Secretar General al NATO.

În urma discuțiilor, Ciucă și Stoltenberg au avut o declarație de presă comună.

Principalele declarații ale lui Nicolae Ciucă:

- Apreciez întâlnirea noastră de azi. Sunt foarte bucuros să fiu aici. Apreciez discuția consistentă de astăzi. Am discutat despre amenințările și provocările de securitate din regiunea Mării Negre, recunoscută ca zonă de importanță strategică pentru alianță. Securitatea continuă să fie afectată de războiul împotriva Ucrainei.

- Având în vedere impredictibilitatea Rusiei, am cerut NATO să monitorizeze atent situația de la Marea Neagră. România menține relevanța strategică a Mării Negre. Implementarea deciziilor adoptate la Madrid pentru consolidarea fermă și durabilă a posturii aliate e crucială. Crearea grupului de luptă condus de Franța, la care contribuie soldați din Olanda și Belgia, reprezintă o materializare a acestor decizii și a unității care caracterizează alianța. Profit de acest prilej să mulțumesc Franței, Olanei și Belgiei pentru solidaritatea arătată României.

- Am subliniat importanța continuării sprijinului pentru Ucraina. Am reiterat sprijinul pentru integrarea euroatlantică a Ucrainei asumată încă din 2008. Am accentuat de asemenea că Republica Moldova și Georgia, partenerii noștri cei mai vulnerabili,

- Am prezentat decizia României de a contribui financiar cu 1,3 milioane de dolari, 400.000 pentru Republica Moldova, 600.000 pentru Ucraina și 300.000 pentru Georgia. România rămâne pe deplin angajată să își respecte toate obligațiile.

- Creșterea bugetului de apărare la 2,5% din PIB este o dovadă.

”NATO nu va fi intimidată și va continua să susțină Ucraina cât este nevoie. În fiecare săptămână forțele ucrainene devin mai puternice. Întărim prezența NATO de la Marea Neagră. Mii de soldați sunt în România. NATO e pregătită să apere România dar și ceilalți aliați”, a declarat și Jens Stoltenberg.

