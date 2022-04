Discursul lui Nicolae Ciucă la congresul PNL: ”Nu am experiența dumneavoastră în politică. Sunt pregătit să îmi asum această funcție”

Nicolae Ciucă a ținut un discurs duminică, 10 aprilie, la congresul extraordinar al PNL, fiind singurul candidat pentru șefia partidului.

Ciucă a declarat că deși nu are atâta experiență în politică și nici vechime în partid, este pregătit să își asume funcția de conducere. Ciucă a vorbit de asemenea despre necesitatea reformelor, despre intrarea României în spațiul Schengen, dar și despre războiul din Ucraina.

Discursul lui Nicolae Ciucă

”Am scris pe prima pagină a moţiunii că am făcut acest demers conştient că forţa unui partid nu stă într-un om. Forţa partidului e dată de primari, de consilieri, de preşedinţii consililor jdueţene, de senatori şi deputaţi, dar mai ales e dată de toţi membrii PNL şi de votanţii noştri. Nu sunt un membru cu vechime în partid, nu am experienţă politică şi nici nu vreau să par ceea ce nu sunt, dar niciodată nu mă voi lăsa prizonier. (...) Sunt pregătit să îmi asum această funcţie pentru că am încredere în experienţa dumneavoastră

Trebuie să mergem înainte, dar nu oricum, ci mai uniţi, mai competenţi şi mai eficienţi. Cum facem asta? Prin noi înşine. Împreună trebuie să stabilizăm situaţia şi să modernizăm România. (...)

Ads

Eu nu sunt un membru cu vechime în partid, nu am nici experienţa dumneavoastră în politică şi nici nu vreau să par ceea ce nu sunt. Sunt pregătit să îmi asum această funcţie tocmai pentru că am încredere în experienţa dumneavoastră şi în voinţa de a merge mai departe şi nu oricum, ci asumându-ne să trecem ţara prin această criză, să luăm măsurile cele mai potrivite pentru protejarea românilor, a economiei şi a locurilor de muncă, pentru a aduce investiţii noi şi pentru a diminua impactul creşterii preţurilor

Sunt convins că nu va fi uşor! Dar, uniţi de un crez comun, cu eficienţă şi competenţă putem crea stabilitate şi putem dezvolta o Românie puternică. (...)

Traversăm o situaţie de criză continuă, doi ani de pandemie, creşterea preţurilor la energie şi gaze, la bunurile de consum, la carburanţi, creşterea inflaţiei şi, de parcă nu ar fi fost de ajuns, şi criza de securitate generată de invazia ilegală şi neprovocată a forţelor armate ruse în Ucraina. Războiul din Ucraina a creat o criză umanitară pe care o gestionăm cum se cuvine. Sprijinim cetăţenii ucraineni care au intrat şi încă intră în ţara noastră, pentru ca aceştia să beneficieze de solidaritatea şi ospitalitatea românilor. Nu ne-am mai confruntat cu o astfel de provocare dar generozitatea şi empatia românilor au impresionat pe toată lumea. Dragi români, vă mulţumesc, încă o dată!

Ads

Am menţionat detaliile acestei crize pentru că avem responsabilitatea de a mobiliza toate resursele noastre pentru a apăra principiile fundamentale ale civilizaţiei occidentale din care facem parte: dreptul la viaţă, respectul demnităţii umane, libertatea. Trebuie să asigurăm stabilitatea economico-socială respectând valorile democratice, trebuie să asigurăm stabilitatea macro-economică investind în economie şi, nu în ultimul rând, trebuie să întărim securitatea naţională, consolidând instituţiile statului. (...)

Oglinda partidului nostru este guvernarea. În acest context, investiţiile sunt cel mai puternic medicament pentru o economie în situaţie de criză. De aceea, după mulţi ani, am reuşit ca, la mai puţin de o lună de la preluarea guvernării, până să înceapă anul 2022, să avem bugetul aprobat în Parlament. Prin acest buget am alocat cea mai mare sumă pentru investiţii din ultimii 30 de ani – 88 de miliarde de lei.

Ads

Cum spuneam, nu vom mai avea nicio scuză dacă nu vom folosi eficient aceste fonduri pentru a duce la capăt marile proiecte din sistemul de învăţământ şi din sistemul medical, marile proiecte de investiţii în infrastructură, energie şi digitalizare. (...) Afirm toate acestea - şi au punctat foarte bine mai devreme colegii mei - pentru că absorbţia fondurilor europene de către România nu a atins acel nivel de performanţă optimă. De aceea politicile liberale trebuie să menţină în centrul lor obiectivul de a creşte capacitatea de absorbţie.

Avem PNRR - 30 de miliarde de euro, cadrul financiar multianula 2021-2027 şi PNI Anghel Saligny. Am discutat săptămâna trecută cu toţi cei responsabili în acest domeniu şi le-am cerut să vadă complementaritartea dintre aceste programe, să nu cheltuim banii fără rost, să asigurăm convergenţa astfelînctâ să pute să înlăturăm diferenţa dintre judeţe, dintre regiuni, dintre rural şi urban şi mai ales să diminuăm şi dacă se poate să nu mai existe deloc diferenţa între noi şi ţările din vest”, a mai transmis Nicolae Ciucă.