Nicolae Ciucă, îndemn pentru „guvernanți”, după ce Marcel Ciolacu a avertizat că își depune mandatul dacă PNL iese de la guvernare

Liderul PNL, preşedintele Senatului Nicolae Ciucă a transmis joi, 15 februarie, că PNL a intrat la guvernare pentru a aduce stabilitate.

El a îndemnat guvernanţii care au uitat această motivaţie în ultimii ani să îşi reamintească de angajamentul lor. ”Să nu uităm că suntem aici pentru oameni. Nu pentru noi şi nu pentru funcţii. Să ne amintim ce le-am promis românilor. Nu am promis nimănui conflicte, nu asta e menirea noastră aici”, spune Ciucă, după ce liderul PSD, premieurl Marcel Ciolacu, a avertizat că îşi depune mandatul, în cazul în care PNL iese de la guvernare.

”Am intrat la guvernare pentru a aduce stabilitate. În politică, în guvern, în societate. Îndemn guvernanţii care au uitat această motivaţie în ultimii ani să îşi reamintească de angajamentul lor, să îşi aducă aminte ce ne-am propus să realizăm pentru români şi pentru ţară, în vremuri complicate. În contextul acestor zile, saturat de discurs politic, să nu uităm că suntem aici pentru oameni. Nu pentru noi şi nu pentru funcţii. Să ne amintim ce le-am promis românilor. Nu am promis nimănui conflicte, nu asta e menirea noastră aici”, scrie liderul liberal pe Facebook.

Ciucă aminteşte de jurământul făcut românilor ”pentru care conflictele şi discuţiile despre funcţii nu înseamnă nimic” şi nu le fac viaţa mai bună.

”Ne aşteaptă încă multă muncă în următorii ani. Avem oportunitatea să aducem mai mulţi bani europeni, să îmbunătăţim sistemul de sănătate, să creştem veniturile tuturor şi să dezvoltăm comunităţile. Asta e promisiunea noastră şi este jurământul pe care l-am făcut românilor, pentru care conflictele şi discuţiile despre funcţii nu înseamnă nimic şi nu le fac cu nimic viaţa mai bună”, precizează Nicolae Ciucă.

Ciolacu a fost întrebat, miercuri seară, la Roma, cum vede afirmaţiile unor reprezentanţi ai PNL potrivit cărora ar fi mai bine pentru liberali să rupă coaliţia.

”Eu cred că…. Cel puţin eu şi colegii mei din PSD am arătat că prioritatea noastră e România. Cel mai bine pentru mine şi colegii mei ar fi fost să nu intrăm la guvernare şi să nu facem această coaliţie. În acest moment cred că ori am fi avut alegeri anticipate când eram în pragul unei crize sociale (…), ori PSD ar fi avut cu cinci în faţă la alegeri. Dar am hotărât, într-un moment dificil, că este bine să ne implicăm şi să nu lăsăm România să se ducă într-o direcţie total, total greşită”, a declarat el.

Întrebat dacă este dispus să conducă un guvern minoritar, Ciolacu a răspuns negativ.

”Este exclus acest lucru. Dacă este o decizie politică a partenerilor de coaliţie să se retragă de la guvernare, în acel moment domnul preşedinte Klaus Iohannis va primi mandatul meu de prim-minstru. Eu am intrat în acest proiect după o discuţie, inclusiv cu preşedintele României, că vom duce această coaliţie şi această guvernare cel puţin până în anul 2024. Dacă ne supărăm că nu mai avem prim-ministru, cu toate că am avut prim-ministru timp de trei ani şi jumătate, având un scor electoral de 20 la sută, şi ni se pare normal să avem în continuare prim-ministru sau anumite decizii, cred că este o abordare greşită. Dar din discuţiile mele – şi sper să nu îl deranjeze pe domnul preşedinte Nicolae Ciucă – din discuţiile mele cu preşedintele Nicolae Ciucă, este exclus un astfel de scenariu”, a subliniat premierul.