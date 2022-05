Nicolae Ciucă, despre stabilitatea coaliției de guvernare: „Relaţia cu PSD, cu UDMR, sunt cât se poate de funcţionale”

În ciuda tensiunilor din ultimele săptămâni, președintele PNL Nicolae Ciucă a declarat vineri, 27 mai, după ședința Consiliului Național al liberalilor, că relația cu PSD și UDMR sunt funcționale.

”De fiecare dată am făcut referire la relevanţa PNL în interiorul coaliţiei şi la cât de mult apreciem modul de lucru prin care am putut să agreăm toate deciziile pe care le-am luat, astfel încât coaliţia pentru stabilitatea României să funcţioneze. Vă spun cu toată responsabilitatea că ea funcţionează, nu am avut absolut deloc acele diaparităţi. Sigur, există discuţii pe politici, pe principii”, a precizat preşedintele PNL.

Nicolae Ciucă a arătat: ”Vom asigura şi vom continua să asigurăm stabilitatea coaliţiei, pentru că este datoria noastră faţă de români. Avem nevoie de stabilitate, avem nevoie de unitate, să gândim soluţiile prin care să trecem ţara prin criză şi avem nevoie ca cetăţenii noştri să înţeleagă faptul că tot ceea ce facem acum este îndreptat spre asigurarea acestei stabilităţi, a unui echilibru, într-o situaţie de crize care se multiplică şi devin tot mai complexe”.

Preşedintele PNL a mai spus că relaţia cu PSD, cu UDMR, sunt cât se poate de funcţionale. ”Vă asigur că din perspectiva mea şi a echipei de conducere nu avem probleme la nivelul coaliţiei”, a adăugat el.

Despre perspectiva viitoarelor alegeri, Ciucă a spus că este convins că peste doi ani de zile, alegăturii vor putea să analizeze şi să îşi exprime votul în funcţie de activitatea şi rezultate obţinute.

”Acum, când noi discutăm, este foarte importantă stabilitatea coaliţiei”, a arătat el.

