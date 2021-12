Nicolae Ciucă laudă măsurile luate pentru valul 5. „Se extinde capacitatea de testare. Au fost stabilite protocoale noi de tratament”. Ce spune despre naufragiul campaniei de vaccinare

Premierul Nicolae Ciucă a explicat că România se pregăteşte pentru valul 5 al pandemiei de coronavirus şi că au fost deja stabilite noi protocoale de tratament şi va fi crescută şi capacitatea de vaccinare. De asemenea, medicii de familie care deja au vaccinat un milion de persoane, se vor implica în continuare în această campanie.

Prim-ministrul Nicolae Ciucă a declarat, joi seară, la TVR 1, că se va pune accentul pe prevenţie în cel de-al cincilea val al pandemiei.

”Am căutat ca toate măsurile pe care le-am adoptat să fie în concordanţă cu incidenţa de infectare în rândul populaţiei şi bineînţeles măsuri care să ne ajute în partea aceasta de prevenţie. Au fost foarte multe discuţii şi dezbateri, analize cu specialiştii de la Ministerul Sănătăţii, am avut contacte şi discuţii zilnice cu ministrul Sănătăţii, cu specialiştii de la INSP, am discutat cu asociaţiile profesionale ale medicilor, astăzi a fost cu cea a medicilor de familie. Am căutat să identificăm tot ceea ce înseamnă măsură astfel încât să putem să întâmpinăm valul 5 cu un pachet de măsuri pentru a putea să reuşim să aplicăm ceea ce am învăţat din celelalte valuri cu care ne-am confruntat şi să folosim ceea ce a apărut nou în cei doi ani de pandemie”, a declarat Nicolae Ciucă.

Ciucă a anunţat şi care sunt noile măsuri, printre acestea fiind creşterea capacităţii de testare.

”În primul rând, se extinde capacitatea de testare. A fost adoptată o ordonanţă de urgenţă care reprezintă un pas important în mărirea capacităţii de testare. De asemenea, au fost stabilite protocoale noi de tratament, la nivelul Ministerului Sănătăţii care a avut nenumărate întâlniri cu specialişti, cu comisiile de specialitate ale medicilor şi, în felul acesta, s-a ajuns la concluzia că este nevoie să sporim capacitatea de acordare a asistenţei medicale în ambulatoriu”, a mai declarat Nicolae Ciucă.

Premierul a avut o discuţie şi cu medicii de familie.

”Astăzi, cu medicii de familie am stabilit că, practic, dumnealor reprezintă fundamentul pentru măsurile pe care le-am gândit astfel încât să putem să intensificăm capacitatea de testare şi de acordare a asistenţei medicale pentru cazurile uşoare. Practic urmărim ca povara pe care am văzut-o la ATI, la spitalele transformate în Covid, să scadă cât mai mult. În baza liniilor de analiză pe care le-am avut cu dumnealor suntem în mpsura în care putem să asigurăm partea de asistenţă medicală într-o direcţie mai bine agregată între medicii de familie, ambulatoriu, spitale”, a declarat Nicolae Ciucă.

Prim-ministrul a precizat că medicii de familie dau un semnal pozitiv, 90 la sută dintre aceştia fiind vaccinaţi.

”90 la sută dintre medicii de familie sunt vaccinaţi, ceea ce pentru mine e un semnal pozitiv. De asemenea, au vaccinat peste 1 milion de cetăţeni, deşi au intrat mai târziu în această campanie. Practic prin aceste cifre rezultă clar hotărârea dumnealor de a fi cât se poate de implicaţi în efortul pe care îl facem cu toţii”, a mai declarat Nicolae Ciucă.

Nicolae Ciucă, despre campania de vaccinare

Premierul Nicolae Ciucă este de părere că vaccinarea împotriva COVID-19, în România, nu a funcţionat din cauza comunicării şi crede că specialiştii ar fi trebuit lăsaţi să explice mai bine despre beneficiile acestui vaccin.

Prim-ministrul Nicolae Ciucă a declarat, joi seară, la TVR 1, că specialiştii ar fi trebuit cooptaţi în campania de vaccinare împotriva COVID-19.

”Considerăm, fără niciun fel de reţinere, să spunem că nu am avut probabil, nu probabil, sigur, comunicarea aşa cum ar fi trebuit. Dacă am fi comunicat mai bine şi i-am fi lăsat pe specialişti să fie cei care erau vectorii de comunicare, probabil că înţelegerea faţă de relevanţa vaccinului ar fi fost alta. Cred că, odată recalibrată comunicarea, oamenii vor înţelege că efortul care se face atât la nivelul specialiştilor, cât şi la nivelul Guvernului. Am căutat să identificăm ce poate să facă instituţia sistemului medical, ce trebuie să facă guvernul pentru a sprijini acest efort, motiv pentru care punem la dispoziţie tot ceea ce au nevoie”, a declarat Nicolae Ciucă.

Ciucă a mai precizat că, în curând, România va avea acces la medicamentul împotriva COVID-19 şi care poate fi administrat în ambulatoriu.

”Mai mult, din discuţiile cu domnul ministru am aflat că există posibilitate să avem acces cât mai curând la tratamentul care poate fi eliberat şi asigurat ambulatoriu şi oamenii se pot trata ţi altfel decât să fie internaţi”, a declarat Nicolae Ciucă.

