Premierul Nicolae Ciucă a reacționat joi, 25 mai, după ce președintele Klaus Iohannis a dezvăluit în aceeași zi că rotativa guvernamentală se amână din cauza grevei din educație. Ciucă a făcut un apel la profesori să-i „înțeleagă” și pe guvernanți.

Întrebat despre amânarea rotativei guvernamentale și despre când va avea aceasta loc, Nicolae Ciucă s-a concentrat să le transmită un apel profesorilor pentru a opri greva și le-a promis că situația salarizării se va rezolva pe 15 iulie.

„Depinde de noi toți și depinde de a înțelege situația în care ne aflăm. Încă de la începutul acestei acțiuni de protest am căutat să demonstrăm că înțelegem și într-adevăr profesorii din România, cei care ne-au pus creionul pentru prima dată în mână

Fac apel la profesorii noștrii să ne înțeleagă, să nu ne împingă să facem aceleași greșeli de 30 de ani. Ne-am asumat să venim cu o nouă lege a salarizării. Am făcut în așa fel încât să devansăm toate procedurile pentru elaborarea legii și în perioada imediat următoare, împreună cu Banca Mondială, să avem până la data de 15 iulie proiectul finalizat, iar de la 15 iulie personalul din educație va intra în discuții cu ministerul Muncii.

În acest moment îi rog încă o dată cât se poate de sincer și onest. Cred că am demonstrat în această perioadă că tot ceea ce am promis am făcut. Nu pot să promit ceva ce nu se poate realiza. Și nu voi face ceva ce consider că e greșit.

Am lăsat la guvern echipa ministerială. E un moment să discutăm din nou, mă voi întâlni cu reprezentanții sindicatelor din educație. Le voi prezenta aceeași abordare și sper să găsim o înțelegere. O lună jumătate nu cred că reprezintă atât de mult în economia celor 30 de ani în care s-au întâmplat atâtea.”, a afirmat Nicoale Ciucă.

Presat de jurnaliști, Nicolae Ciucă a explicat că după ce va ajunge la București va discuta cu partenerii de coaliție și va lua o decizie privind rotativa.

Premierul Nicolae Ciucă a făcut declarațiile la finalul evenimentului în care s-a semnat contractul pentru metroul din Cluj-Napoca.

Iohannis: Rotativ se amână

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat joi că procedurile pentru rotativa guvernamentală ar trebui să înceapă în cursul zilei de vineri, dar doar dacă se încheie greva din Educaţie.

”Eu nu am de gând să mă opun niciunei formule care duce la o guvernare stabilă. Încă se poartă discuţii, încă se poartă negocieri. Coaliţia trebuie să se hotărască cum va dori să arate viitorul Guvern şi cine trebuie să fie în coaliţia de guvernare, dar am încrederea că lucrurile se vor rezolva. Acum sigur, fiind astăzi joi şi greva încă neîncheiată, vom vedea dacă vom reuşi să începem procedura mâine sau peste câteva zile, dar nu asta este important, dacă acum imediat sau peste o săptămână, două se face rotaţia.

Important este să avem o procedură clară, să ştim cum va funcţiona coaliţia şi să avem un Guvern care garantează stabilitatea guvernării şi stabilitatea României. Aceste lucruri pe care pun foarte mare preţ le-am transmis şi celor din conducerea coaliţiei”, a declarat Klaus Iohannis, întrebat dacă UDMR ar trebui să rămână în continuare la guvernare sau noul Executiv să fie susţinut şi format doar de PNL şi PSD.

Șeful statului a fost întrebat dacă ar putea fi amânată desemnarea premierului programată să înceapă vineri. ”Mâine ar trebui să înceapă procedura, asta în condiţiile în care sigur greva din învăţământ se finalizează. Vom vedea”, a răspuns Iohannis.

Întrebat când ar putea demara procedurile rotaţiei prim-miniştrilor, dacă greva nu se va încheia, Iohannis a replicat: ”Atunci este nevoie ca Guvernul şi coaliţia, la modul general, să negocieze în continuare cu sindicatele până se găseşte o soluţie”.

„Nu cred că rotaţia se va face în timpul unor negocieri. Este totuşi destul de complicat, şi una şi alta sunt proceduri complicate. Se pot lua pe rând”, a adăugat șeful statului.