Șeful DNA anunță că dosarul privind panourile publicitare cu Nicolae Ciucă este aproape de finalizare

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 20 August 2025, ora 08:35
Panourile publicitare care promovau cartea lui Nicolae Ciucă, intitulată „Un ostaș în slujba țării” FOTO Facebook/Cristi Danileţ

Procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție, Marius Voineag, a declarat, marți, că dosarul privind panourile publicitare cu Nicolae Ciucă, pentru care s-au cheltuit milioane de euro din bani publici, se află în curs de finalizare.

Voineag a precizat că DNA a lucrat constant pe durata campaniei electorale. „A fost o campanie electorală foarte lungă. Noi am lucrat, nu ne-am oprit. A venit un efect de bumerang, pentru că toată lumea a început să critice că nu am fost vizibili, dar noi am avut vizibilitate pe cauze, care nu a avut expunere politică. Am încercat să dăm dovadă de cea mai bună formă de onestitate”, a spus procurorul, la Aleph News.

Despre anchetele privind finanțarea campaniilor și subvențiile pentru partide, Voineag a afirmat: „E o chestiune complicată dacă ea vizează o campanie electorală propriu-zisă ești în limitele pe care ți le conferă legea. Dacă ești în afara cadrului, e o chestiune sensibilă aici în ceea ce privește finanțarea trusturilor, a televiziunilor în general. … Noi am investigat partea de subvenții de la partide din ce se decontează prin AEP, acolo intrăm și noi cu anchetele și avem deja dosare pe banii din subvenții peste tot, la toate partidele”.

Referitor la dosarul panourilor, Voineag a menționat că decizia finală va fi luată în această toamnă: „E într-o formă în care trebuie luată o decizie, undeva în toamna asta va fi luată o decizie. În toată perioada asta s-au ridicat acte de peste tot, de la agenții economici, persoane juridice, cât și AEP. Uneori dosarele se pot finaliza și cu clasare sau cu trimitere. Tot procurorul de caz va decide chestiunea asta”.

