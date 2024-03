Semnal de alarmă de la Nicolae Ciucă: "Să ne întoarcem în istorie şi să vedem ce s-a întâmplat când la putere au fost partidele extremiste"

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, aflat în vizită în Republica Moldova, a vorbit, sâmbătă, despre pericolul reprezentat de partidele populiste şi extremiste. ”În vremuri grele şi complicate ne trebuie echilibru”, a afirmat Ciucă.

"Am fost de curând, săptămâna trecută, weekendul trecut, de fapt, la românii din Diaspora, din Spania şi din Franţa. Şi am fost acolo pentru că am zis că este benefic pentru ei, dar şi pentru noi, să tragem acel semnal de alarmă despre care toată lumea vorbeşte, dar prea puţină lume se angajează să facă ceva, şi anume întărirea unităţilor românilor oriunde s-ar afla ei şi conştientizarea creşterii acestei componente a populismului şi extremismului”, a declarant, sâmbătă, Nicilae Ciucă, în timpul vizitei în Republica Moldova.

Ciucă a afirmat că trebuie luate măsuri pentru ca cele două atitudini să nu se răspândească.

”Suntem aici oameni care am trecut prin viaţă, am avut fiecare experienţele noastre, profesiile noastre (…) Trebuie să începem să vorbim, să avem curajul să vorbim, să ne întoarcem în istorie şi să vedem ce s-a întâmplat în istorie când la putere au fost partidele extremiste, partidele populiste şi să ne asumăm această luptă împotriva populismului şi extremismului”, a mai declarant liderul PNL.

Acesta s-a referit la ”promisiunile false” pe care le fac reprezentanţii acestor curente.

”Există vectori şi instrumente care permit exponenţilor acestor două curente (…) să le sucească minţile oamenilor şi să-i determine să schimbe percepţia şi să creadă în promisiunile false, deşarte cum că ei pot aduce bunăstare, posperitate şi linişte. Nu este adevărat”, a mai declarat Ciucă.

Acesta afirmă că în aceste vremuri complicate este nevoie de echilibru: ”Trebuie să ne asumăm acest lucru, pentru că, indiferent că vorbim de centru-dreapta sau de centru-stânga, au totuşi un teren comun, au medianele echilibrului, adică sunt la centru. În vremuri grele şi complicate ne trebuie acest echilibru. Ne trebuie acea gândire prin care să realizăm care ar putea să fie consecinţele, efectele acţiunii sau inacţiunii noastre”.

Preşedintele PNL Nicolae Ciucă se află, sâmbătă, în Republica Moldova, alături de prim-vicepreşedintele Rareş Bogdan şi de fostul premier Theodor Stolojan. Pe agenda de lucru se află o întâlnire cu membrii şi susţinătorii PNL Moldova.

