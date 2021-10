Adevărata problema a desemnării generalului Ciucă ca premier. „Nu cred că va putea pune nici măcar un singur secretar de stat ales cu mâna sa”

.com

Deși am părăsit serviciul militar activ acum 18 ani și deși am fost și înainte de acel serviciu, dar și pe timpul lui și altceva decât doar un simplu ofițer de comandă și de stat major, deși am studii superioare și rezultate notabile ale activității profesionale civile, mie mi se întâmplă foarte des să fiu expediat într-o discuție care nu ține de militărie cu ideea: Tu ești militar, așa că stai în banca ta, nu te băga acolo unde nu te pricepi!

Culmea este că eu iau chestia cu ești militar ca pe un compliment. Deoarece militarul adevărat este cel care e civil complet plus militar complet.

Adică, e greu să faci dintr-un civil mediu un militar mediu și este aproape imposibil să faci dintr-un civil complet un militar cât de cât, dar niciun militar adevărat (cu studii reale și practică serioasă) nu este complet decât dacă este și un civil complet.

Ce nu știe tot militarul de carieră despre civilie este doar partea cu aranjamentele, cu pilele, cu relațiile, cu compromiterea care e practicată sub numele fals de compromis, cu interdependențele de tipul o mână spală pe cealaltă și dacă ești om cu mine sunt și eu om cu tine.

Doar unii, relativ puțini, dintre militarii de carieră știu astea. Sunt cei care au ajuns pe funcții mari și cu grade acordate de civili tocmai pentru că aveau pile, au beneficiat de aranjamente, au dezvoltat relații, au mituit, s-au compromis printre civilii cu care au practicat principiile ălea cu o mână spală pe cealaltă și cu dacă ești om cu mine sunt și eu om cu tine.

Problema cu aceștia din urmă este una simplă: ceilalți militari de carieră, cei care și-au dezvoltat acea carieră pe bază de merit, de pregătire intensă și continuă, de respect conștient față de Constituție, de legi și regulamente știu că piloșii, aranjații, cei cu relații, compromișii nu ar fi putut avea o carieră militară altfel decât cum o au, pe bază de civili corupți.

Ei, piloșii, niciodată nu vor putea comanda unor militari onești și corecți nimic. Ei nu vor putea planifica nicio misiune pe care să o îndeplinească militarii de-adevăratelea*. Tot ce pot face piloșii este să se înconjoare de alții ca ei, ca să depindă unii de ceilalți.

Din pleiada post-decembristă de șefi ai apărării (adică șefi ai statului major general/al apărării), putem cu ușurință să îi singularizăm pe militarii adevărați de cei piloși. Deci, cu siguranță, generalul Ciucă nu este unul dintre cei piloși, el fiind un militar cu o carieră atât completă cât și perfectă. Asta nu înseamnă că nu a avut susținere din partea civililor, pentru funcțiile militare pe care le-a avut, mai ales la vârful ierarhiei militare.

O discuție aparte este cea despre militarii de carieră care au și o carieră politică. Pe acest subiect, exemplele sunt deosebit de diversificate. De la militari închipuiți, cum este penibilul Oprea Gabriel și până la militari adevărați, cum este actualul senator Ciucă, militarii au performat individual cu deplină lejeritate, dar nu au ajuns să conducă mai nimic, în partidele în care au intrat. Unii ca Oprea chiar au trebuit să își facă partidele lor proprii, ca să poată avea un cuvânt de spus în politica de partid. Niciunii nu au reușit măcar să își impună vreo agendă cu specific de apărare națională. Ca să nu mai vorbim despre fenomenul curios prin care mulți dintre politicienii foști militari de top au ajuns fie în pușcării, fie au primit condamnări cu suspendarea executării pedepsei, pentru găinării, de pe timpul cât erau în serviciul militar activ.

Am făcut menționările acestea în contextul numirii senatorului Nicolae Ionel Ciucă ca propunere de premier.

Adică, faptul că e militar cu o carieră completă și performantă nu îl poate descalifica sub nicio formă ca civil cu capacitate completă de a servi în orice demnitate publică. Din contră.

În același timp, nimeni nu poate avea de la generalul Ciucă vreo așteptare că va deveni un conducător politic de partid și de stat. Cel puțin nu acum, când este prea proaspăt în partid și nu are o bază proprie nici la nivelul conducerii și nici în teritoriu.

De exemplu, nu cred că va putea pune nici măcar un singur secretar de stat ales cu mâna sa, la niciunul dintre ministerele guvernului condus de el, dacă va ajunge vreodată să formeze un guvern acceptat de Parlamentul României. Ca să nu mai vorbim despre vreun ministru. Dacă ar fi putut, nu ar mai fi fost propus, asta e cert.

Așa că nominalizarea domniei sale face parte din aranjamentele prin care să se eludeze voința publicului național suveran, oricare ar fi aceea. În sensul că, de la Președintele României inclusiv în jos, acest public național suveran nu află niciodată nici care sunt aranjamentele reale de putere, nici care este mecanismul real de decizie strategică, nici care sunt actorii ce contează în aranjarea și exercitarea puterii politice în Executiv și nu numai.

Situație în care nici nu mai contează că senatorul Ciucă este și militar în rezervă.

* Notă: Țin minte când unul dintre cei doi piloși ajunși în cea mai înaltă funcție din Armata României a avut o prestație jalnică, în fața unui auditoriu formal civil, la Academia Română. Și când eu le-am spus celor doi din imediata sa subordine, prezenți și ei acolo (și care era evident nu îl acceptau pe respectivul ca fiind șeful lor pe merit), că asemenea situații trebuie evitate, deoarece insul nu mai era el, pe podium, să se facă de râs, ci era șeful Apărării.