Avertismentul transant al premierului Nicolae Ciuca: "Infectarea cu virusul SARS-CoV-2 nu se opreste de Craciun si de Anul Nou"

In cadrul sedintei de lucru a fost analizat stadiul pregatirii pentru declansarea efectiva a campaniei de vaccinare odata cu distributia, in Romania, a primei transe de vaccinuri, de 10.000 de doze in data de 26 decembrie.In acest context, Premierul a declarat ca, pentru protejarea noastra, a tuturor, este benefica respectarea masurilor igienico-sanitare si a tuturor recomandarilor de natura medicala formulate de expertii in sanatate publica, deoarece "infectarea nu se opreste de Craciun si de Anul Nou".Au fost discutate aspecte concrete privind armonizarea la nivel national si local, asigurarea sigurantei distributiei, transportului si a vaccinarii propriu-zise, precum si privind informarea corecta a publicului in legatura cu acest demers, se arata intr-un comunicat transmis de autoritati.CITESTE SI: