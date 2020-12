Ce a discutat ambasadorul SUA Adrian Zuckerman cu premierul interimar Nicolae Ciuca. A fost subliniata importanta autostrazii Gdansk - Constanta

Acesta a subliniat importanta realizarii proiectului feroviar Constanta-Gdansk si implementarea proiectului rutier Via Carpatia, informeaza Guvernul.La discutii au mai participat vicepremierul Raluca Turcan si ministrul Economiei Virgil Popescu De asemenea, a fost semnat intre Virgil Popescu si ambasadorul SUA in Romania Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea in legatura cu proiectele nuclearo-energetice de la Cernavoda si in sectorul energiei nucleare civile din Romania, parafat cu prilejul vizitei in SUA, de la inceputul lunii octombrie, a ministrului roman."Discutiile de la Palatul Victoria s-au focalizat asupra cooperarii bilaterale subsumate Parteneriatului Strategic Romania-SUA, in domeniul politic, militar, energetic si economic, in special cu referire la implicarea americana in proiecte strategice de interes major pentru Romania, inclusiv cele promovate in cadrul Initiativei celor Trei Mari (I3M)", mai arata comunicatul de presa al Executivului.Prim-ministrul interimar a subliniat numeroasele evolutii pozitive inregistrate si in acest an in cooperarea bilaterala romano-americana, aratand ca dezvoltarea si aprofundarea tuturor dimensiunilor acestei colaborari reprezinta obiective asumate la cel mai inalt nivel. Totodata, premierul interimar a reafirmat sprijinul presedintelui si Guvernului Romaniei fata de Initiativa celor Trei Mari, evidentiind ca implementarea proiectelor prioritare de interconectare ale I3M, cu implicare si sprijin american, poate furniza un sprijin important pentru redresarea economica post-pandemie si consolidarea rezilientei unor domenii importante pentru securitatea tarii. In acelasi timp, o prezenta economica solida a SUA in Romania poate reprezenta si un puternic semnal de incurajare si stimulare si a altor investitori straini, interesati de oportunitatile de afaceri din tara noastra.Seful Guvernului roman a subliniat importanta realizarii prioritare a proiectului feroviar Constanta - Gdansk (Rail2Sea), proiect transnational cu impact strategic asupra dezvoltarii economice, dar si cu implicatii asupra asigurarii mobilitatii militare intre Nordul si Sudul Flancului Estic al NATO.Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a facut referire si la necesitatea implementarii proiectului rutier Via Carpatia."Partea americana si-a reafirmat angajamentul fata de Parteneriatul Strategic dintre Romania si SUA, inclusiv in ceea ce priveste rolul Bancii de Import-Export a SUA in sprijinirea exporturilor americane catre Romania si a realizarii proiectelor legate de Centrala nucleara de la Cernavoda. Reprezentanta Departamentului Energiei a exprimat, in acest context, apreciere pentru parteneriatul indelungat cu Romania in domeniul energetic", conform comunicatului de presa.Ambasadorul american Adrian Zuckerman a relevat, la randul sau, caracterul special al relatiei bilaterale dintre Romania si SUA, precum si rolul regional extrem de important al tarii noastre, mai indica sursa citata.CITESTE SI: Cu ce propuneri se duc liberalii la negocierile cu viitorii parteneri de guvernare: "PNL sa aiba 10-11 ministri, USR-PLUS 5-6 ministri, iar UDMR doi ministri"