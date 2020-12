Cine este Nicolae Ciuca, propus ministru al Apararii. Militar de cariera, a luptat in Irak si Afganistan

Ministru si senator PNL

Nicolae Ciuca s-a nascut la 7 februarie 1967 in localitatea Plenita, judetul Dolj. A absolvit Liceul Militar "Tudor Vladimirescu" din Craiova, in 1985, si Scoala Militara de Ofiteri Activi "Nicolae Balcescu" de la Sibiu in 1988.A urmat Cursul de perfectionare de comandanti companii cercetare, la Fagaras, in 1990. Ulterior, a studiat cursurile Academiei de Inalte Studii Militare, specialitatea Arme Intrunite, in perioada 1993-1995, precizeaza site-ul https://www. mapn .ro/.In 2000, a urmat cursul PSO (operatii in sprijinul pacii), Centrul PfP, Bucuresti si cursul de limba engleza, Academia Fortelor Terestre, Sibiu, iar in 2001, a participat la cursul JOINT si operatii multinationale, Centrul PfP, Bucuresti.A obtinut titlul de doctor in stiinte militare, in 2003, cu lucrarea "Dimensiunea angajarii Armatei Romaniei in operatii intrunite multinationale", UNAP, Bucuresti, iar in 2004 a urmat Cursul de relatii civili militari in Europa de Est si Asia Centrala, Hulburt Field, Florida - SUA. A urmat, in anul 2005, Cursul de limba engleza - terminologie NATO, York Sr. John University, iar in anul 2006 si-a aprofundat cunostintele absolvind Colegiul de razboi, trupe de uscat (SUA), si a obtinut Masterul in Studii Strategice.In 2012 a absolvit cursul postuniversitar de perfectionare in domeniul securitatii si apararii nationale "Securitate si buna guvernare" - Colegiul National de Aparare, mai scrie site-ul https://www.mapn.ro/.In perioada august 1988-martie 1989 a fost comandant de pluton lansare la Regimentul 26 Mecanizat "Rovine", Craiova, iar in perioada martie 1989-septembrie 1992, a fost comandant de pluton cercetare si instructie la Batalionul 121 Cercetare, Craiova.Din septembrie 1992 pana in octombrie 1993 a fost ofiter de stat major in Biroul operatii, batalionul 121 Cercetare, Craiova; in perioada iulie 1995-mai 1996, a fost ofiter de stat major in Biroul operatii si pregatire pentru lupta, Brigada 2 Mecanizata "Rovine", Craiova.Incepand din mai 1996 pana in mai 1997 a fost ofiter de stat major in cadrul misiunii UNAVEM III, Angola, apoi a fost ofiter de stat major in Biroul operatii si pregatire pentru lupta, Brigada 2 Mecanizata "Rovine", Craiova, in perioada mai 1997-noiembrie 1998. Comandant al Componentei Terestre la Exercitiul multinational "Blue Danube 2000"; noiembrie 1998 - februarie 2001 - sef de stat major al Batalionului 26 Infanterie "Neagoe Basarab", Craiova.In anul 2000 a indeplinit functia de sef de stat major al Batalionului 26 Infanterie - rezerva strategica SACEUR, iar in 2001 a fost comandant al Batalionului 26 Infanterie - rezerva strategica SACEUR, participa la exercitiul multinational "Dynamic Response", Bosnia si Hertegovina; februarie 2001 - octombrie 2004 - comandant al Batalionului 26 Infanterie "Neagoe Basarab", Craiova.Din iunie 2002 pana in ianuarie 2003, a fost comandant al batalionului romanesc participant la misiunea Enduring Freedom, Afganistan. In 2003 a fost conducator/director al exercitiului OCE/EXDIR, in cadrul misiunii ISAF, conform site-ului https://www.mapn.ro/.A mai ocupat urmatoarele functii - ianuarie 2004-iulie 2004 - comandant al batalionului infanterie participant la misiunea din Irak; octombrie 2004-octombrie 2006 - sef operatii, Brigada 2 Infanterie "Rovine", Craiova; octombrie 2006-martie 2007, imputernicit sef de stat major, Brigada 2 Infanterie "Rovine", Craiova; martie 2007-februarie 2009 - loctiitor al comandantului Brigazii 282 Infanterie Mecanizata "Unirea Principatelor", Focsani; februarie 2009-ianuarie 2011 - comandant al Brigazii 282 Infanterie Mecanizata "Unirea Principatelor", Focsani; ianuarie 2011-ianuarie 2014 - comandant Divizia 2 Infanterie "Getica", Buzau; ianuarie 2014-octombrie 2014 sef al Statului Major al Fortelor Terestre.In perioada octombrie 2014-1 ianuarie 2015 a fost loctiitor al sefului Statului Major General, pentru ca ulterior in perioada 1 ianuarie 2015-28 octombrie 2019 sa fie sef al Statului Major General.La 4 noiembrie 2019 a fost numit ministru al Apararii Nationale. In urma alegerilor parlamentare din 6 decembrie 2020, a obtinut un mandat de senator, pe listele Partidului National Liberal.Pentru rezultatele obtinute de-a lungul carierei a fost distins cu mai multe distinctii si decoratii - Ordinul "Virtutea Militara" in grad de Cavaler, Ordinul "Virtutea Militara" in grad de Ofiter, Ordinul National "Pentru Merit" in Grad de Ofiter, Ordinul National "Pentru Merit" in Grad de Cavaler, Ordinul National "Pentru Merit" in grad de Comandor, Semnul Onorific in Serviciul Patriei pentru 15, 20 si 25 de ani de activitate, Medalia ONU, Emblema Onoarea Armatei Romaniei, Emblema de Onoare a Statului Major General, Emblema de Onoare a Fortelor Terestre, Emblema de Onoare a Fortelor Aeriene, Emblema de Onoare a Fortelor Navale, Emblema de Onoare a Informatiilor Militare, Emblema de Onoare a Comunicatiilor si Informaticii, Emblema de Onoare a Logisticii, Emblema de Onoare a Medicinei Militare, Ordinului National de Merit al Republicii Franceze, in grad de Comandor, Emblema de merit "In Serviciul Armatei Romaniei" cls. a III-a, Emblema de merit "In Slujba Pacii" cls. a III-a, Emblema de merit "Stiinta Militara" cls. a I-a, Titlul onorific de "Militar Veteran" pentru militari, precizeaza site-ul www.mapn.ro.De asemenea, a fost distins cu Medalia pentru Merit, SUA si Medalia de Onoare a Fortelor pentru Operatii Speciale ale Statelor Unite ale Americii.