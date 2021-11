Meritocrație politică. Cum se compară studiile în domeniu ale miniștrilor PSD-PNL cu cele ale miniștrilor propuși de Cioloș

Miniștrii PSD și PNL din guvernul Ciucă n-au avut nicio problemă la audierile din comisiile de specialitate ale parlamentului, toți primind aviz pozitiv. Cu toate astea, la o scurtă analiză a CV-urile demnitarilor, se poate observa cum mulți dintre aceștia nu au competențe în domeniul pentru care au fost propuși.

Propunerile de miniștri din partea PSD și PNL demonstrează că specializarea nu reprezintă un criteriu foarte important pentru a obține un mandat de ministru. Un prim astfel de exemplu este propunerea social-democraților pentru Finanțe, Adrian Câciu. Imediat după nominalizarea sa, prima acțiune a acestuia a fost să-și închidă contul de Facebook pentru a schimba vizibilitatea postărilor în care critica guvernarea PNL sau pe Florin Cîțu.

Fost membru al asociațiilor masonice Marea Lojă Națională masonică și Asociația de Administrare a Ritului Scoțian, CV-ul lui Câciu nu demonstrează până în prezent ca acesta să fi ocupat o funcție de conducere. Mai mult, acesta și-a petrecut cea mai mare parte a carierei în ministerul Agriculturii respectiv instituții subordonate. În materii de studii, viitorul ministru are o diplomă de licență în relații și afaceri internaționale de la Academia de Studii Economice (ASE) din București, obținută în 1997, în timp ce diploma de master a obținut-o mai bine de zece ani mai târziu, în 2011, după ce a studiat Managementul Proiectelor de Dezvoltare Rurală și Regională la aceeași universitate. În cadrul audierilor de miercuri, Câciu a făcut numeroase afirmații agramate și ilogice.

În urmă cu câteva luni, Dacian Cioloș îl propunea la acest minister pe Dragoș Pîslaru, care spre deosebire de Câciu a picat la votul din comisii. Acesta din urmă deține un doctorat în economie la Institutul Național de Cercetări Economice (INCE) al Academiei Române, un masterat în Relații Internaționale obținut la London School of Economics din Marea Britanie și o licență în Economie Mondială la Academia de Studii Economice – Relații Economice Internaționale.

Experiență din stagiul militar

Un alt exemplu de ministru cu competențe îndoielnice în domeniu este social-democratul Vasile Dîncu, propus pentru Apărare. De profesie sociolog, Dîncu ține cursuri în domeniu la Universitatea București și este conducător de doctorat. Mai mult, acesta a mai fost în trecut ministru al Dezvoltării și europarlamentar.

Întrebat ce anume îl recomandă pentru funcția de ministru al Apărării Naționale, Dîncu a explicat într-un interviu pentru Digi24 că a făcut stagiul militar.

„Eu sigur că nu sunt militar sau nu am fost militar pentru zona apărării, dar am lucrat în domeniul strategiilor pentru… să zicem aşa, cultură de securitate, am scris studii despre chestiunea asta, am făcut stagiul militar şi asta ar putea să fie o condiţie. (...) Generalii se ocupă de tactică şi de strategia de război şi un ministru civil se ocupă, până la urmă, de proiecţia apărării în societate, de cultura de securitate, de modalitatea în care inserăm întreaga societate, să spunem din specialişti, în ceea ce se numeşte astăzi securitatea naţională, mai mult decât o securitate care este asigurată doar de militari”, a afirmat Dîncu.

Propunerea USR care a picat la votul din comisii luna trecută a fost deputatul Nicu Fălcoi. Acesta a absolvit în 1989 Școala Militară de Ofițeri de Aviație, iar câțiva ani mai târziu a obținut o diplomă de inginer diplomat la Universitatea Politehnică Timișoara. Între 1989 și 2006 acesta a activat ca ofițer MAPN fiind pilot de avioane supersonice.

Ministrul care a fost șomer până la 29 de ani

O altă numire surpriză a venit din tabăra liberală care l-a propus pe senatorul PNL de Suceava Daniel Cadariu pentru portofoliul Turismului. În vârstă de 54 de ani, Cadariu se află la al doilea mandat de parlamentar, iar potrivit CV-ului, acesta a fost șomer până la vârsta de 29 de ani. Primul său loc de muncă a fost la SC Danadi Prod COM SRL Gura Humorului, firmă administrată de soția sa.

Conform studiilor din CV-ul personal, liberalul a absolvit Facultatea de Mecanică, secția mașini termice de la Institutul Politehnic Iași. Cu toate astea, primul loc de muncă al liberalului a fost cel de contabil la firma soției sale soției sale, SC Danadi Prodcom din Gura Humorului, la care a lucrat între 1996 – 2005 și 2012 – 2016. Între 2008 și 2012 a fost vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava, condus de Gheorghe Flutur, iar, din 2016, a devenit parlamentar.

Dacă Cadariu a trecut fără probleme de votul din comisii, propunerea USR din urmă cu o lună, Claudiu Năsui a picat cu o diferență semnificativă de voturi. Cu studii finalizate în Franța în domeniul economiei și finanțelor, Năsui a ocupat diverse posturi de analist financiar sau manager până să ajungă deputat USR.

Poliție și agricultură

Studii îndoielnice în domeniul pentru care a fost propus ca ministru are și nominalizarea PSD la Agricultură, Adrian Chesnoiu, numele său venind pe filiera Paul Stănescu. Deputat de Olt, Chesnoiu a absolvit Academia de Poliție în 2005 și are două diplome de master în „investigarea fraudelor” respectiv „managementul activităților de ordine publică și siguranță națională”. Între 2005 și 2011 acesta a fost ofițer specialist în investigare fraude. Doi ani mai târziu, social-democratul ajunge director de cabinet al secretarului de stat de la ministerul Muncii, unde rămâne până în 2016, după care, până în 2020, este director general la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).

Pentru același portofoliu, propunerea lui Cioloș, George Cățean, a fost respinsă în comisiile de specialitate. În materii de studii, acesta are doar o diplomă de licență obținută de la Facultatea de Științe Economice a Universității Transilvania Brașov, specializarea Marketing. Cu toate astea, Cățean este din 2012 secretar la Asociația Crescătorilor de animale Bovis - Rotbav din Brașov, iar din 2014 președinte al Asociației Producătorilor de Produse Tradiționale. Tot din 2012, Cățean a trecut în CV că a lucrat ca fermier în Rotbav.

