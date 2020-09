Ministrul Ciuca, intalnire cu seful Fortelor Aliate din Europa: "Romania va continua sa fie un partener de nadejde pentru aliati"

Ministrul s-a intalnit vineri, la sediul MApN, cu seful Fortelor Aliate din Europa, Tod D. Wolters."In cadrul intrevederii pe care am avut-o astazi cu generalul Tod D. Wolters, comandantul suprem al Fortelor Aliate din Europa (SACEUR), am discutat despre consolidarea pozitiei NATO pe intreg flancul estic al Aliantei si despre evolutiile recente ale situatiei de securitate din zona Marii Negre", a scris Ciuca pe Facebook Tod D. Wolters a fost primit, la sediul MApN, de Nicolae Ciuca si de seful Statului Major al Apararii (SMAp), generalul-locotenent Daniel Petrescu.In cadrul discutiilor oficiale au fost abordate subiecte de actualitate de pe agenda Aliantei Nord-Atlantice, precum consolidarea pozitiei NATO pe intreg flancul estic al Aliantei si situatia de securitate din zona Marii Negre.De asemenea, ministrul Apararii Nationale si seful SMAp au prezentat obiectivele nationale in planul apararii, in acord cu cele ale NATO, precum si principalele programe de achizitii pentru modernizarea Armatei Romaniei.Ministrul Nicolae Ciuca a apreciat abordarea de catre Alianta a securitatii "de tip 360 de grade" si a subliniat importanta continuarii procesului de consolidare a posturii NATO, de la Marea Baltica la Marea Neagra, precum si a cooperarii aprofundate intre aliati.