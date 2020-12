Nicolae Ciuca starneste controverse pentru numirile reprezentantilor societatii civile in CES. Presedinta asociatiei Sexul versus Barza, eliminata

Coalitia pentru Egalitate de Gen sustine, intr-un comunicat de presa, ca Adriana Radu este singura candidata castigatoare care nu a fost desemnata in Plenul CES, ceea ce indica, in contextul in care Romania inregistreaza printre cele mai mari rate de graviditate in randul minorelor, de violenta domestica impotriva femeilor, o atitudine laxa a sistemului de justitie fata de abuzurile fizice, psihice si sexuale impotriva acestora si multiple alte atacuri impotriva drepturilor femeilor si a minoritatilor sexuale."Membrii desemnati sa reprezinte societatea civila in CES care au castigat procesul electoral organizat la nivelul societatii civile in acest sens si cele 13 organizatii sustinatoare condamna decizia de eliminare din lista de persoane desemnate a, presedinta asociatiei Sexul versus Barza, sustinuta de Coalitia pentru Egalitate de Gen, si va solicita revenirea asupra deciziei si numirea ei in Plenul CES. Desemnarea reprezentantilor societatii civile in Consiliul Economic si Social a fost realizata in 2020 in baza unor alegeri libere, printr-un proces transparent si public in care fiecare ONG care s-a inregistrat pe platforma de vot - www.votong.ro si a dovedit functionarea legala a putut sa inscrie candidati si sa voteze. Guvernul Romaniei a recunoscut procesul si s-a implicat prin desemnarea presedintelui Comisiei Electorale, cu rol de supervizare, comisie care a validat rezultatele prin care 14 reprezentanti ai ONG-urilor au castigat alegerile", precizeaza reprezentantii Coalitiei pentru Egalitate de Gen, intr-o scrisoare deschisa adresata premierului interimar.Conform sursei citate, "acest act este cu atat mai revoltator cu cat una dintre persoanele desemnate -, din partea Asociatiei pentru Securitate la Incendii - nici macar nu a candidat in cadrul procesului electoral mentionat si nu pare a indeplini criteriile minimale stabilite cu acordul Guvernului pentru candidati, avand ultimul bilant contabil depus in 2016 si nefiind disponibile public informatii despre eventualele proiecte desfasurate in ultimii ani".De altfel, Guvernul si-a asumat prin comunicatul de presa emis referitor la participarea la procesul electoral mentionat ca va numi reprezentanti ai societatii civile dintre candidatii inscrisi pe platforma, prin urmare numirea de persoane care nu au participat la proces este o incalcare directa a propriei asumari.Cei de la CEG mai precizeaza, conform unui extras dintr-un comunicat de presa al Secretariatului General al Guvernului ca, "in urma validarii propunerilor de candidati de catre Comisia Electorala si a votului exprimat de societatea civila, lista completa a candidatilor impreuna cu numarul de voturi primite de fiecare candidat vor fi comunicate Secretariatului General al Guvernului nu mai tarziu de 4 decembrie pentru a servi ca lista din care vor fi numiti de catre domnul Prim-ministru reprezentantii in CES ai societatii civile".Totodata, mai spun cei de la CEG, a fost desemnat si Andrei Botez, candidat sustinut de Asociatia Frends pentru Dezvoltare, care a avut votul a 90 de organizatii, mai putin de o treime din cele 304 voturi exprimate pentru Adriana Radu. Acest lucru este important si in contextul in care din categoria "Organizatii profesionale, think-tank-uri" sunt alti 2 candidati castigatori desemnati si alte domenii precum sanatatea, mediul, drepturile persoanelor varstnice, protectia consumatorilor si altele sunt reprezentate doar partial sau, dupa caz, nu sunt reprezentate deloc, prin urmare nu este vorba de o desemnare care sa acopere un domeniu neacoperit de castigatorii procesului electoral."In speranta ca actul mentionat este o eroare si ca Guvernul nu respinge egalitatea de gen si nu este impotriva recunoasterii si respectarii drepturilor femeilor, precum si ca acesta va intelege sa isi respecte pana la capat propriile angajamente referitoare la acest proces, reprezentantii desemnati ai societatii civile in Plenul CES, castigatori ai procesului electoral de la nivelul societatii civile, va solicita, domnule prim-ministru, revenirea asupra deciziei si numirea Adrianei Radu in locul domnului Horia Nicolescu Mihai. Totodata, sustinem modificarea legii astfel incat sa fie clarificat rolul Guvernului de facilitare a procesului si nu de decizie discretionara asupra componentei camerei reprezentantilor societatii civile in CES", conchid reprezentantii Coalitiei pentru Egalitate de Gen.