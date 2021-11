Premierul Nicolae Ciucă: Cei 26 de sportivi români blocați în Africa de Sud vor fi aduși în țară cu o aeronavă Tarom

Premierul Nicolae Ciucă a anunțat duminică, 28 noiembrie, că o aeronavă Tarom va zbura la Pretoria, Africa de Sud, de unde îi va prelua pe sportivii echipei de rugby blocați acolo pe fondul apariției tulpinii Omicron.

De asemenea, alți patru români vor fi aduși în țară cu respectivul zbor. În plus, România va pune la dispoziția țărilor UE până la 55 de locuri rămase libere în aeronavă pentru a-și repatria cetățenii.

„A apărut acea problemă a cetățenilor români ai echipei de rugby de la Baia Mare care a rămas blocată în Africa de Sus și mai sunt și alți patru cetățen români care sunt de asemenea blocați acolo și trebuie să se întoarcă acasă. Am avut o coordonare foarte bună cu Ministerul Afacerilor Externe, cu Ministerul Transporturilor, cu Departamentul pentru Situații de Urgență și, începând de ieri, au fost identificate soluțiile prin care să determinăm o decizie pe care o vom lua astăzi în ședința de Guvern. În felul acesta am identificat la Tarom o aeronavă care va zbura la Pretoria și va prelua cetățenii români. De asemenea, pentru că în aeronavă vor mai fi alte 50 sau 55 de locuri libere, oferim această capabilitate și celorlaltor țări europene care nu au reușit să își extragă cetățenii din Africa de Sud și, în felul acesta, vom urca această disponibilitate a noastră pe mecanismul european pentru situații de urgență”, a anunțat premierul.

Ciucă „trece în revistă” capacitatea de secvențiere a României

Nicolae Ciucă a mai spus că a discutat cu ministrul Sănătății pe tema măsurilor de protecție pe care România le poate lua pe fondul amenințării tulpinii Omicron.

Premierul a declarat că discuțiile s-au purtat în jurul „ameliorării” capacității de secvențiere a României.

„Pe capitolul măsuri am discutat cu echipa domnului ministru Rafila și am identificat că este nevoie în continuare să ne focalizăm atenția pe ceea ce înseamnă prevenție. De asemenea, am inventariat capacitatea de secvențiere pe care o avem și am stabilit măsurile pentru a putea să ameliorăm acestă capacitate astfel încât să fim în măsură să identificăm apariția virusului în țara noastră în timp foarte scurt, pentru a putea să luăm măsurile care se impun”, a mai spus Nicolae Ciucă.

O ședință de guvern a fost convocată de către șeful Executivului, Nicolae Ciucă, duminică, 28 noiembrie, ora 11.15, în cadrul căreia vor fi analizate posibile măsuri de protecție în contextul apariției variantei Omicron, noua tulpină a SARS-CoV-2.

Şedinţa are loc după ce, sâmbătă, premierul a discutat pe aceeaşi temă cu ministrul Sănătăţii Alexandru Rafila, cu şeful DSU Raed Arafat şi cu şefa Centrului de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile Adriana Pistol.

Ca şi alte state UE, România a impus restricţii pentru persoanele care vin din Africa de Sud, unde a fost detectată noua tulpină a coronavirusului.

