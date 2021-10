Scenariile pentru votul guvernului Ciucă. Ce se va întâmpla în cazul în care executivul pică a doua oară

PNL a hotărât joi noaptea, 28 octombrie, să forțeze votul pentru un guvern minoritar condus de Nicolae Ciucă deși atât PSD cât și USR au anunțat că nu îl susțin. Dacă executivul va pica la votul din Parlament, asta nu înseamnă automat alegeri anticipate iar Florin Cîțu ar mai putea rămâne interimar pentru o perioadă în funcția de premier.

După ce timp de săptămâni bune Florin Cîțu a eliminat din start posibilitatea de a intra din nou într-o alianță cu USR la guvernare, miercuri, 27 octombrie, premierul interimar părea că deschide o ușă cu formațiunea condusă de Dacian Cioloș, explicând că ar vrea să discute într-o formulă extinsă pentru o posibilă refacere a coaliției de guvernare. O zi mai târziu însă, liberalii s-au întâlnit cu președintele Klaus Iohannis și s-au răzgândit, anunțând apoi că merg în continuare pe varianta unui guvern minoritar cu Nicolae Ciucă în rolul de premier.

Vineri, acesta din urmă a anunțat într-o conferință de presă lista de miniștri ai noului cabinet, urmând ca sâmbătă, 30 octombrie, adică ultima zi înainte să-i expire nominalizarea, să o depună la Parlament. Astfel, cel mai probabil guvernul minoritar Ciucă va fi supus la vot săptămâna viitoare. Cu toate că în ultimele săptămâni liberalii au negociat la sânge atât cu PSD cât și cu USR, șansele ca guvernul să treacă sunt mici.

Cum ar putea să treacă guvernul

Pentru ca executivul să treacă, liberalii au nevoie să obțină în Parlament un minim de 234 de voturi, în condițiile în care PNL are 134 de mandate iar UDMR are 30. În concluzie, Florin Cîțu are nevoie de 70 de voturi în plus, care pot veni de la USR (80 de mandate) sau PSD (157 de mandate).

Astfel, guvernul Ciucă ar putea trece dacă liberalii primesc voturile de la USR. Cu toate astea, deși în ultimele două săptămâni au existat mai multe discuții între Florin Cîțu iar mai apoi Nicolae Ciucă cu reprezentanții USR, formațiunea lui Dacian Cioloș a pus piciorul în prag și a subliniat de fiecare dată că nu va vota un guvern minoritar și că își dorește refacerea coaliției.

„USR nu va vota acest guvern minoritar. USR susține refacerea coaliției de guvernare, însă prin decizia de nu flexibiliza mandatul premierului desemnat și a merge înainte cu acest guvern minoritar menține această criză politică. Dacă acest guvern va trece, va fi cu voturile PSD și vom avea o guvernare PNL-UDMR-PSD”, a afirmat vineri purtătorul de cuvânt al USR Ionuț Moșteanu.

Cea de-a doua variantă în care executivul Ciucu poate trece de votul de învestitură este cu votul PSD. Deși cele două formațiuni s-au atacat în repetate rânduri de la începutul anului, reprezentanții celor două partide au avut zilele trecute mai multe rânduri de negocieri. În cadrul acestora, social-democrații au cerut intrarea la guvernare, însă liberalii au refuzat.

Mai mult, vineri, 29 octombrie, după ce liberalii au prezentat lista de miniștrii, președintele PSD Marcel Ciolacu a repetat din nou că partidul său nu va susține un guvern minoritar.

„Soluția unui guvern minoritar e o greșeală foarte mare și nu putem susține așa ceva. Când ai de-a face cu patru crize - economică, sanitară, socială, politică – nu poți trece prin aceste crize cu guvern minoritar. Îți trebuie un guvern stabil cu o majoritate în Parlament. Un guvern minoritar este o ruptură între Guvern și Parlament.

Știu că au mai existat guverne minoritare în România, dar nu într-o astfel de situație de criză. Cu certitudine, PSD nu va vota un guvern minoritar. Nu este luată o decizie în acest sens, dar acest lucru o să-l recomand colegilor mei”, a declarat Marcel Ciolacu.

Ce se întâmplă după ce Ciucă pică la vot

În cazul în care guvernul Ciucă pică la votul de învestitură, potrivit Constituției, președintele Klaus Iohannis are posibilitatea de a dizolva Parlamentul, ajungându-se astfel în scenariul alegerilor anticipate, unul aproape imposibil în contextul situației actuale. De altfel, Constituția nu-i impune șefului statului acest lucru, însemnând că Iohannis poate face o a treia nominalizare de premier.

Următorul pas va fi ca președintele să țină consultări la Palatul Cotroceni cu reprezentanți de la toate partidele, cel mai probabil având loc la finalul săptămânii viitoare, urmând apoi ca șeful statului să anunțe noua sa nominalizare.

Mai este de notat și că, potrivit Constituției, guvernul poate sta în interimat cel mult 45 de zile. Cum executivul Cîțu a primit vot împotrivă pe 5 octombrie, ultima zi de interimat ar fi pe 19 noiembrie, adică peste trei săptămâni.

Probleme interne

Guvernul minoritar Ciucă s-ar putea confrunta la vot cu mai multe probleme decât a făcut-o Dacian Cioloș. Încă de la Congresul PNL care a avut loc la finalul lunii septembrie, fostul președinte al partidului Ludovic Orban a lansat o întreagă ofensivă împotriva lui Florin Cîțu și apropiaților acestuia. Mai mult, săptămâna aceasta, mai mulți apropiați ai lui Orban, inclusiv acesta, au demisionat din grupurile parlamentare ale Camerei Deputaților și Senatului, pentru a protesta față de actuala conducere a partidului. Tabăra Orban este în favoarea refacerii coaliției de guvernare alături de USR.

Critici pentru guvernul minoritar Ciucă au venit inclusiv de la partenerul UDMR. Președintele formațiunii maghiare, Kelemen Hunor, a declarat vineri că nu vede în acest momment de unde ar putea veni voturile necesare pentru învestirea executivului.

„Eu nu ştiu pe ce se bazează colegii noştri care spun că mergem cu guvern minoritar şi vom obţine votul necesar pentru a învesti guvernul. Dacă fiecare se gândeşte doar la orgoliul lezat şi la interesul de partid, atunci nu va trece, că nu are cum să treacă. Dacă se gândeşte la o perspectivă mai largă - negociem pe parcurs – atunci va trece. (...) În acest moment eu nu văd cele 234 de voturi, dar, până săptămâna viitoare - marţi miercuri când se votează – se mai poate discuta”, a declarat liderul UDMR vineri, la Digi FM.