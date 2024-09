Nicolae Ciucă a lansat un trailer pentru a-și promova cartea, după controversatele panouri electorale VIDEO

Liderul PNL Nicolae Ciucă a lansat joi, 5 septembrie, un trailer video pentru a-și promova cartea, „Un ostaș în slujba țării”. Campania a început chiar înainte de alegerile locale din 9 iunie, prin controversatele panouri publicitare, dar președintele Senatului a decis că este nevoie și de un clip video pentru volumul său.

Trailerul la volumul „Un ostaș în slujba țării” a fost publicat pe Facebook și aduce aminte mai mult de un documentar decât de o carte. Imaginile prezintă misiunile în care a fost implicat președintele PNL în Afganistan și Irak și sunt intercalate cu momente în care Nicolae Ciucă primește onoruri, iar invitatul special este regretatul regizor Sergiu Nicolaescu.

Cartea liderului PNL este inspirată de un volum similar publicat în Cehia, pentru campania electorală a actualului președinte Petr Pavel, iar Ciucă a folosit și oameni din aceeași echipă.

Ads

Volumul a fost controversat de la început, când panouri publicitare plătite de PNL din fonduri publice au împânzit țara înainte de alegerile din 9 iunie. S-au cheltuit sume de aproximativ 2 milioane de euro pentru campania de promovare.

Nicolae Ciucă a prezentat și mai multe fragmente din cartea care va fi lansată în curând:

„De când mă știu mi-a plăcut să pescuiesc. Cumva, calmul apei îmi aducea și mie o liniște aparte. Așa am învățat că lucrurile bune în viață se obțin cu răbdare și determinare”.

„Eram la Mănăstirea Voroneț. A venit spre mine o măicuță pe la 90 de ani și mi-a spus: “Domnule general, când vom ajunge la Judecata de Apoi, Dumnezeu nu ne va întreba ce am făcut rău sau ce am făcut bine. El ne va întreba ce am putut să facem și nu am făcut. Pentru asta vom fi judecați”. Maica Elena o chema, iar vorbele ei mi-au răsunat în minte pentru multă vreme...”

„Mi-e frică să nu ne abrutizăm, cumva, ca oameni. Să nu devenim mai răi, mai individualiști, mai egoiști. Prea mare este astăzi proporția interesului material în dauna celui spiritual. Dar cred că nu ne lasă, nu ne pierde Dumnezeu pe calea asta”.

Ads