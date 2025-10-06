Nicolae Dica, despre conflictul cu Walter Zenga

Nicolae Dica a vorbit despre cearta pe care a avut-o cu Walter Zenga in perioada in care amandoi erau la Catania.

Tehnicianul italian a insistat pentru aducerea atacantului roman, insa acesta a prins doar trei meciuri in Serie A.

Dica s-a plans ca nu e folosit, iar Zenga nu l-a mai inclus in planurile sale.

"Regret ca am nu am avut alt discurs fata de antrenorul de atunci si fata de conducere. Acolo nu mi s-au dat anumite sanse si din cauza comportamentului meu. Intr-un an in Italia, sapte luni m-am antrenat singu... pentru ca am avut aceasta discutie cu antrenorul si cu conducerea clubului. Atunci au decis ca trebuie sa ma antrenez singur", a povestit Dica la Prosport Live.

Nicolae Dica a ajuns la Catania in vara lui 2018, de la FCSB, in schimbul a aproape doua milioane de euro.

Dupa doar un an petrecut la Catania, Dica a fost imprumutat in Grecia, la Iraklis, iar mai apoi la CFR Cluj si Manisaspor.

