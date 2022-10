Concluzia lui Nicolae Dică după 0-5 cu Silkeborg: ”Nu se termină fotbalul”

Tehnicianul echipei FCSB, Nicolae Dică, a declarat joi seară, după meciul cu Silkeborg, scor 0-5, că şi-a asumat riscul de a menaja jucători, iar pe finalul partidei chiar s-a gândit că poate nu trebuia să-i lase “pe toţi acasă”.

„Am făcut o partidă foarte slabă. Nu mă așteptam la un asemenea joc. Am început foarte prost, în minutul 7 era de 2-0.

Când dai asemenea șanse unor jucători de calitate, nu te iartă. După aceea am început să facem tot mai multe greșeli și nu am putut fi compacți și agresivi. Nu am ținut de minge și nu am pus probleme adversarului.

E o înfrângere rușinoasă. Nu am mai trăit asemenea umilințe pe teren. Când am pierdut cu Sporting și Lazio, erau echipe mult mai puternice. Azi așteptam mai mult de la jucătorii mei, aveam șansa să arate ceva în Europa.

E clar că aveam o șansă în plus cu jucătorii pe care i-am lăsat acasă. Aveam alte șanse. Știam că Silkenborg e o echipă bună, dar nu ne-am ridicat la nivelul ei. La antrenament ne-am pregătit să închidem zona centrală, dar nu am putut face asta.

E clar că ne gândim la campionat. După meciul de campionat, vom vedea cum vom gestiona meciul din Europa League. Chiar mă gândeam acum că poate nu trebuia să las așa mulți jucători acasă. Dar dacă mergeau cu noi ar fi pierdut 3 zile. Ei s-au antrenat la București

Acum trebuie să-i încurajez pe jucători. Nu se termină fotbalul în seara asta. Trebuie să aibă încredere în continuare”, a spus Nicolae Dică la conferința de presă.

