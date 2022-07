El e alesul lui Gigi Becali pentru postul de antrenor la FCSB: ”Am discutat față în față”. Când se va semna contractul

Patronul FCSB, Gigi Becali, pare să se fi decis asupra noului antrenor al echipei după demisia lui Toni Petrea, în urma eșecului cu Rapid (0-2) din Superliga.

Astfel, cel mai probabil, Nicolae Dică (42 de ani) va fi numit în funcție de Gigi Becali, negocierile decisive urmând să aibă loc marți.

„Mă bucur că am primit foarte mesaje de la foarte mulți suporteri, de la șeful galeriei, care își doresc să vin. A contat foarte mult. Am avut și dimineață o discuție la telefon cu nea Gigi, acum, seara, ne-am văzut, am discutat față în față și am pus niște lucruri la punct, care pentru mine sunt interesante. Sunt ok, e ceea ce îmi doream”, a declarat Nicolae Dică luni seara, la Orange Sport.

”A mai rămas pentru mâine (n.r.: marți) să discutăm niște lucruri. În mare, da, ne-am înțeles. Mie mi s-a părut Gigi Becali mai deschis, mult mai deschis decât data trecută. Vom vedea mâine.

Au fost și lucruri la care nu ne-am înțeles, da, dar mi-a dat foarte multă încredere. Așa cum am spus când am plecat, îmi doresc să îmi pun lucrurile în practică”, a declarat Dică la Orange Sport.

Ads