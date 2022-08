Ce l-a nemulțumit pe Nicolae Dică după egalul dintre FCSB și FC U Craiova 1948

Echipele FCSB şi FC U Craiova 1948 au încheiat la egalitate, scor 1-1 (0-0), meciul disputat duminică seara, pe Arena Naţională, în cadrul etapei a treia din Superligă.

Antrenorul FCSB, Nicolae Dică, s-a declarat duminică seară mulţumit de prestaţia elevilor săi în repriza a doua a meciului cu FC U Craiova 1948., dar mai puțin fericit cu ce s-a jucat în prima repriză.

”A fost o primă repriză nu foarte bună, în care am avut unele probleme pe contraatacurile lor. În a doua repriză am avut posesie, ne-am creat ocazii, am pus presiune. Aş vrea ca echipa să arate mereu aşa cum a arătat în a doua repriză. Am schimbat un fundaş la pauză pentru că am avut acele probleme pe zona centrală. Dawa şi Tamm formează un cuplu bun în acest moment, iar Bouhenna nu prea a jucat la CFR Cluj. Trebuie să fim încrezători, să rămânem cu lucrurile bune făcute. Trebuie să reglăm greşelile de pe faza defensivă”, a afirmat Nicolae Dică la posturile care traansmit Superliga.

