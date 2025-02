Nicolae Dica, replica dura pentru un oficial de la CFR: Sa se mai uite la fotbal

Antrenorul celor de la FCSB, Nicolae Dica, a avut o reactie nervoasa intr-o conferinta de presa oficiala de sambata, atunci cand a prefatat marele meci cu Dinamo de duminica seara.

Dica i-a oferit replica lui Bogdan Mara, director sportiv la CFR, care a declarat dupa meciul de joi, meciul direct terminat 1-1, ca cei de la FCSB isi ascund incompetenta in spatele erorilor de arbitraj.

"Am tot vazut ca vorbeste Mara. Dar nu stiu daca s-a uitat putin pe statistica. In ultimele 20 de minute am avut posesie 72 cu 28, contra echipei care vrea sa castige campionatul. Noi la 1-1 atacam in deplasare si voiam sa castigam. Nu eu sunt cel care a facut doua schimbari in minutele 85 si 90. Mara sa se mai uite la fotbal apoi sa vorbeasca. Vorbeste Mara despre mine, sa fim seriosi...", au fost declaratiile lui Dica, la conferinta de presa, conform TelekomSport.

Intre oficialii celor doua cluburi, FCSB si CFR Cluj, au avut loc mai multe schimburi de replici, inainte, dar si dupa derbiul consumat etapa trecuta, scor 1-1.

La final, CFR a ramas cu 4 puncte avans fata de stelisti in clasament, gruparea ros-albastra urmand sa joace derbiul cu Dinamo duminica seara de la 20.30, LIVE pe Ziare.com.

D.A.

