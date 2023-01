Nicolae Dică și-a găsit echipă în Superliga: ”Am venit aici să nu retrogradăm”

Tehnicianul Nicolae Dică a fost prezentat oficial, sâmbătă, ca antrenor principal al echipei CS Mioveni, el declarând că vrea ca noua sa formaţie, în prezent ultima din clasament, să fie surpriza plăcută a campionatului.

“Ştiu că mă aşteaptă o perioadă foarte dificilă, dar sunt pregătit. Mă bucur că cei din conducere s-au gândit la mine. Am avut răbdare să mă aştepte, pentru că au fost anumite condiţii pe care le-am pus şi în momentul în care s-au îndeplinit o parte din ele am decis să vin aici. Aici mă refer la cea financiară şi la cea cu jucătorii. Mă bucur că am reuşit să aducem acei jucători ieri, chiar dacă este târziu din punctul meu de vedere, pentru că avem o săptămână la dispoziţie ca să pregătim meciul cu Petrolul. Dar este important că au venit. Mai aşteptăm jucători, 3-4 jucători în următoarele zile”, a spus Dică.

El a menţionat că îşi doreşte ca în continuare judeţul Argeş să aibă două echipe în prima ligă. “Pentru asta trebuie să fim pregătiţi toţi, împreună să reuşim să ne îndeplinim acest obiectiv. Chiar dacă nimeni nu ne dă nicio şansă, noi vom încerca. Domnul primar mi-a spus: Obiectivul este să încerci să rămâni cu Mioveni în prima ligă. Şi asta vom face. Vom încerca să rămânem în prima ligă. Am venit aici să nu retrogradăm. Cred că după 3-4 etape vom arăta foarte bine. Uniţi vom putea să reuşim. Să fim surpriza plăcută a campionatului”.

“Mi s-a promis că nu vor fi probleme în perioada următoare. Jucătorii vor fi plătiţi la timp. Astea au fost condiţiile pe care eu le-am pus. Până acum cei din conducere s-au ţinut de cuvânt”, a mai declarat Dică.

Nicolae Dică a antrenat ultima dată echipa FCSB.

După 21 de etape din Superligă, CS Mioveni ocupă ultima poziţie în clasament, cu nouă puncte.

