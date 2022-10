Reacție dură a lui Nicolae Dică după meciul incredibil din Cupa României dintre UTA și FCSB

Tehnicianul echipei FCSB, Nicolae Dică, a declarat miercuri seară, după meciul cu UTA Arad, scor 2-2, că nu i se pare normal ce s-a întâmplat în ceea ce priveşte arbitrajul.

"Am făcut un joc bun, am reuşit să revenim după primul şut pe poartă când a venit golul. Nu ne-am creat foarte multe ocazii, dar şi aşa am reuşit să marcăm două goluri. Defensiv nu ne-au pus probleme! Eu în general nu comentez arbitrajul dar ce am văzut azi nu mi se pare normal. Sunt prea nervos acum după joc.

Păcat că nu am reuşit să respingem acea minge. Bouhenna a făcut un meci foarte bun, păcat că a luat acel cartonaş roşu. Ţi-am spus că înainte a fost fault la Musi, la Tavi nu a fost de cartonaş galben, dar nu mai vreau să comentez. Că avem şi VAR-ul ăsta dar nu ştiu când intervine.

Vlad este un portar care a avut momente foarte bune la FCSB, acum se antrenează bine şi când apelez la el să dea totul pentru echipă. Nu o mai făcusem pe asta până acum cu 3 cartonaşe roşii. Şut a făcut un joc bun”, a spus Dică la Prima Sport.

De cealaltă parte, Ilie Poenaru a declarat că arbitrul a pierdut situaţia de sub control pe final. “Ne bucurăm în situaţia dată că am reuşit să egalăm. Nu meritam să pierdem. Domnul Cojocaru a pierdut puţin lucrurile de sub control la eliminări. Nu ştiu ce se întâmplă, noi suntem arbitraţi altfel.

De 3-4 etape tot timpul la noi se întâmplă, ba luăm cartonaşe... Chindriş va plăti, şi va plăti scump pentru roşu. Financiar în primul rând, oricum pedeapsa şi-o ia. (...) La noi parcă a venit Crăciunul, facem cadouri", a afirmat el.

Formaţia FCSB a remizat, miercuri, în deplasare, scor 2-2, cu echipa UTA Arad, într-un meci din grupa B a Cupei României Betano, în care arădenii au condus cu 1-0 şi bucureştenii cu 2-1, aceştia din urmă primind gol în minutul 90+6. La meci s-au acordat patru cartonaşe roşii.

Gazdele au deschis scorul prin Pop, în minutul 8. FCSB a înscris apoi prin Radunovic ’22 şi Radaslavescu ’47, însă pe final, în minutul 90+6, UTA Arad a egalat prin Postolachi.

În minutul 84, de la FCSB a fost eliminat Bouhenna.

În minutul 87, a primit cartonaş roşu şi Chindriş de la UTA, care era pe banca de rezerve.

FCSB a rămas cu doi oameni în minus în minutul 90+1, când a fost eliminat şi Radunovic. FCSB a mai avut un jucător eliminat în minutul 90+4, Octavian Popescu.

Partida a fost arbitrată de Adrian Viorel Cojocaru.

