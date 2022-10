Nicolae Dică, antrenorul echipei FCSB, a recunoscut după meciul pierdut la Bucureşti joi, scor 0-5, că este foarte dezamăgit de prestaţia formaţiei sale în meciurile cu Silkeborg.

”E greu să dai explicaţii după un meci atât de slab. Aşteptam o altă atitudine, aşteptam mai mult de la jucătorii mei. Poate dacă făceam 2-1, atunci când am avut acele ocazii, scoteam un alt rezultat, dar nu am reuşit

Pentru mine este o umilinţă ce s-a întâmplat la aceste două meciuri cu Silkeborg. Sunt foarte dezamăgit! Nu există nici o scuză. Sunt dezamăgit când văd astfel de greşeli. Sunt dezamăgit când văd pase foarte simple pe care le greşim sau cum nu reuşim să facem o preluare.

Nu e un dezastru! Dezastre sunt altele, când moare cineva, când ia o casă foc, e război în Ucraina... Astea sunt dezastre.

Poate a contat şi ce am declarat eu, că ne interesează campionatul şi că lăsăm Europa pe planul doi. Poate jucătorii s-au gândit la asta şi au încţeles greşit.

De plecat nu m-am gândit să plec. Am trecut prin momente dificile şi ca jucător şi ca antrenor. Eu sunt alături de jucători, încercăm să ne revenim în campionat. Am încredere în jucători, în campionat am reuşit să ne redresăm, am câştigat ultimele două meciuri.

Fac un apel către suporteri să fie alături de echipă, pentru că jucătorii au nevoie de ei. Fac un apel la unitate. Sper ca ei să înţeleagă şi să fie alături de echipă, chiar dacă azi i-am dezamăgi”, a declarat Nicolae Dică la Pro Arena.

Echipa FCSB a fost învinsă, joi seara, pe teren propriu, de formaţia daneză Silkeborg, scor 5-0.

