Nicolae Dică și-a făcut praf jucătorii: ”Au o vârstă, nu trebuie să-i învăț eu să facă o preluare”

Nicolae Dică, antrenorul echipei FCSB, şi-a criticat elevii după meciul de luni seara, cu Universitatea Cluj, pierdut cu scorul de 1-2.

”Am făcut o partidă foarte slabă. Mai ales în prima repriză. Am avut un om în plus şi nu am reuşit să punem presiune, să marcăm. Facem nişte greşeli de liga a treia, nu de liga întâi. Sunt greşeli individuale care pentru mine sunt de neînţeles, pe care le-am văzut rar pe teren, la prima ligă mai ales.

Ce să le fac? Sunt jucători care au o vârstă, nu trebuie să-i mai învăţ eu să facă o preluare, să dea o pasă simplă... nici chiar aşa! Nu este blocaj mental! Ce blocaj mental să fie? Veneam după patru victorii, un succes ne păstra în zona de play-off. Dar asta este”, a declarat Nicolae Dică.

Echipa Universitatea Cluj a învins luni seara, pe teren propriu, echipa FCSB, scor 2-1, în ultimul meci al etapei a 16-a din Superligă.

