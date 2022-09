Nicolae Dică, nervos după 1-1 cu Voluntari: "Nu ne mai gândim la Europa"

FCSB a remizat cu Voluntari, scor 1-1, și ocupă locul 13 în campionatul SuperLigii, cu o singură victorie după opt meciuri.

Antrenorul de la FCSB, Nicolae Dică, a fost extrem de dezamăgit pentru că echipa lui a făcut egal în acest meci, anunțând că de acum primordial este campionatul.

"Chiar dacă nu am făcut un meci foarte bun, meritam să câştigăm. Ne-am creat multe ocazii, dar nu reuşim să marcăm mai multe goluri.

Pe finalul jocului a fost nebunie, mai erau 30 de secunde, nu am putut scoate acea minge din careu şi am făcut penalty. Cel mai important era să reuşim să câştigăm cele trei puncte, asta ne trebuie acum. În Eurpa am reuşit, am făcut jocuri bune, dar în campionat nu reuşim să câştigăm.

Ne gândim la campionat, nu ne mai gândim la Europa, ne-am îndeplinit obiectivul acolo. Şi acolo vom da totul, dar pentru noi în acest moment este primordial campionatul.

Nu putem să câștigăm meciuri în campionat că intrăm pe teren și avem echipamentul frumos! Marcăm foarte puțin", a declarat Dică la televiziunile care transmis Superliga.

El a explicat de ce i-a scos pe Florinel Coman și pe Octavian Popescu la pauză.

„La Coman s-a văzut o oboseală după jocul din Anglia. Îmi doresc altceva de la ei. Vreau mai mult! Tavi e tânăr, de perspectivă. Are și căderi, dar important e să dea mai mult la antrenament și când intră pe teren”, a răbufnit Dică.

Ads