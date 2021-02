Deputatii romani si mimarea muncii. Ce probleme "stringente" ii macina la inceput de mandat: vinul natural de coacaze negre

Nicolae Giugea ( PNL ) este deranjat de bauturile care se numesc "vin" dar nu sunt

Daniel Florin Ghita ( PSD ) si-a propus chiar sa aiba o initiativa legislativa

Violeta Alexandru o intreaba pe Raluca Turcan date de cand aceasta era ministrul Muncii

Deputatul Nicolae Georgescu (PSD) sustine ca fertilitatea e influentata de mass-media

Pe 1 februarie, deputatul PNL Nicolae Giugea a depus o intrebare la presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si la directorul general al Oficiului National al Viei si Produselor Vitivinicole in care se arata deranjat ca "in pofida faptului ca prevederile legale sunt bine construite si fara echivoc, pentru a face distinctia intre vin si alte bauturi alcoolice, pe piata romaneasca, in special in comertul online, au patruns foarte multe produse care sunt prezentate in categoria "vinuri", fara a respecta cerintele legii".Deputatul ofera si cateva exemple: "vin cu cannabis Winabis 9,5%, vin natural de coacaze nerge, vin de zmeura Katlenburger, vin albastru Pasion Blue, vin verde Pasion Green", considerand ca prin comercializarea acestor bauturi care nu sunt produse din struguri, sub denumirea de "vin", reprezinta "o practica comerciala inselatoare" care genereaza confuzie.Deputatul PSD Daniel-Forin Ghita, aflat la primul mandat , a depus doua Intrebari in data de 1 februarie.Acesta i-a asigurat in scris atat pe ministrul Mediului, cat si pe ministurl Muncii ca le va sprijini eforturile de imbunatatire "a activitatii in aceste domenii". Ba mai mult, in intrebarea depusa la de 1 februarie, adresata ministrului Muncii, Raluca Turcan , deputatul precizeaza:"Voi sprijini eforturile dumneavoastra de imbunatare a activitatii in aceste domenii(n.r.- asistenta sociala, incluziunea sociala si protectia drepturilor copilului) si chiar imi propun sa am o initiativa legislativa", a scris deputatul.Acesta i-a adresat ministrului Muncii doua intrebari, dintre care una este formulata astfel:"1. Daca intentionati sa reorganizati activitatea in aceste domenii, si daca da, ce intentii aveti in acest sens?", a scris deputatul in Intrebarea depusa la Parlament.Violeta Alexandru a depus o Intrebare adresata actualului ministru a muncii in care i-a cerut informatii din perioada in care aceasta conducea ministerul.Mai precis, aceasta o intreba care este "numarul mediu al beneficiarilor de venit mediu garantat la nivelul anilor 2018, 2019, 2020".Violeta Alexandru a condus Ministerul Muncii in perioada 4 noiembrie 2019 - 23 decembrie 2020.Deputatul PSD Nicolae Georgescu este procupat de scaderea cifrei demografice in Romania. In Intrebarea sa adresata prim-ministrului sustine ca "unul din motivele care duc la scaderea ratei de fertilitate a femeilor in Romania este, de asemenea, campania agresiva la adresa familiei traditionale din partea unor comunitati, sustinute de mass-media".Citeste si: