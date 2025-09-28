Deputatul Nicolae Păun, reclamat la CNCD după acuzațiile că mai multe ONG-uri fac campanii de promovare a homosexualității în comunitățile de romi

Autor: Andrada Dumitrescu
Duminica, 28 Septembrie 2025, ora 15:32
Nicolae Păun FOTO: Facebook/ Nicolae Păun

Nicolae Păun, deputat din partea minorităţii rome, a fost reclamat la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) după ce a susţinut, într-o postare pe social media, că organizaţii neguvernamentale „otrăvesc tineri romi” pe care îi „încurajează spre păcat, spre Satana”, Păun susţinând că nimeni nu îl „poate obliga să stea la masă” cu minorităţile sexuale. Reprezentanţii asociaţiei MozaiQ, care au depus reclamaţia la CNCD, consideră că afirmațiile parlamentarului sunt „revoltătoare” şi incompatibile cu mandatul de preşedinte al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale.

Reclamaţia împotriva deputatului Nicolae Păun a fost depusă la CNCD de către asociaţia MozaiQ, organizaţie care apără drepturile minorităţilor sexuale - lesbiene, gay, bisexuali, persoane transgender şi intersex.

Reprezentanţii asociaţiei îşi exprimă „profunda îngrijorare şi indignare” după ce Nicolae Păun, preşedintele Comisiei pentru Drepturile Omului, Culte şi Problemele minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor, a scris, într-o postare publică pe reţele sociale, că organizaţii neguvernamentale „otrăvesc tineri romi” pe care îi „încurajează spre păcat, spre Satana”, Păun susţinând că nimeni nu îl „poate obliga să stea la masă” cu minorităţile sexuale.

„Eu, în calitate de preşedinte al Comisiei pentru Drepturile Omului, Culte şi Problemele minorităţilor naţionale, respect minorităţile sexuale, dar nu mă poate obliga nimeni să stau la masă cu ei. Există o teorie după care funcţionez: ”Dacă ţie nu-ţi place Iisus şi nu-l accepţi, nici eu nu te pot iubi şi accepta să stai la masă cu mine””, a scris parlamentarul Nicolae Păun.

MozaiQ consideră discursul acestuia drept unul „de ură la adresa persoanelor homosexuale, folosind stereotipuri, stigmatizare şi mesaje instigatoare la ură”.

„Funcţia pe care domnul Păun o ocupă presupune respectarea şi promovarea drepturilor fundamentale ale tuturor cetăţenilor. Din această perspectivă, declaraţiile sale sunt incompatibile cu mandatul de preşedinte al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale şi contravin principiilor democratice şi standardelor internaţionale privind drepturile omului, la care România este parte. Promovarea homofobiei nu face decât să slăbească coeziunea socială şi să pună în pericol siguranţa şi demnitatea unor oameni deja vulnerabili. Mai mult, domnul Păun nu face nişte declaraţii individuale faţă de o singură persoană, ci împotriva unui grup întreg de cetăţeni (respectiv persoanele LGBTI), fapt care se înscrie în sfera discriminării, aşa cum a fost ea stabilită de OUG 137/2000”, se arată într-un comunicat dat publicităţii duminică de asociaţia MozaiQ.

Reprezentanţii comunităţii LGBTI sunt de părere că „este paradoxal şi profund ipocrit să invoci numele lui Iisus pentru a justifica ura şi divizarea”, amintind că învăţătura lui Iisus a fost una a iubirii şi compasiunii, nu a excluderii.

„Imaginea unui Mesia care „nu stă la masă cu homosexualii” este o răstălmăcire gravă a mesajului creştin. Discursul său nu face decât să demonizeze şi mai mult o comunitate vulnerabilă, alimentând ura şi polarizarea socială. Folosirea religiei ca instrument de legitimare a opresiunii şi marginalizării unor comunităţi întregi este periculoasă şi toxică. În calitatea sa de lider politic şi parlamentar, domnul Nicolae Păun ar trebui să ştie mai bine decât oricine că interpretarea textelor creştine împotriva unor minorităţi a generat de-a lungul istoriei suferinţă şi injustiţie, iar repetarea acestui tipar nu poate fi tolerată într-o societate democratică”, se mai arată în comunicatul asociaţiei MozaiQ.

Preşedintele asociaţiei, Vlad Viski, declară că „afirmaţiile domnului deputat Nicolae Păun sunt revoltătoare, atât prin caracterul lor stigmatizant la adresa unei minorităţi întregi, a unui grup de oameni, cât şi prin calitatea de deputat”.

„În calitate de preşedinte al Comisiei pentru Drepturile Omului, domnul Păun ar trebui să fie protectorul şi promotorul drepturilor omului, nu pe dos! Îl informăm, de asemenea, pe domnul Păun, că în România trăiesc persoane rome LGBTI, oameni care trăiesc la intersecţia dintre două identităţi profund marginalizate. Aceştia se confruntă zilnic cu o dublă discriminare – atât pe criteriul etniei, cât şi pe cel al orientării sexuale sau identităţii de gen. Declaraţiile domnului deputat nu doar că instigă la ură, dar contribuie la adâncirea acestei marginalizări multiple, punând în pericol viaţa şi siguranţa unor cetăţeni români care au nevoie de protecţie şi sprijin, nu de stigmatizare. Am sesizat CNCD în acest caz. Ruşine, Nicolae Păun!” afirmă Vlad Viski.

